Hamburg (www.anleihencheck.de) - Erste glaubhafte Entspannung am Golf lässt denÖlpreis deutlich sinken und die Verhand lungen zwischen den USA und Iran wecken die Hoffnung auf einen Renditerückgang, so die Experten der LAIQON AG.Die Unterzeichnung eines Rahmenabkommens durch die beiden Kriegsparteien, das in den nächsten 60 Tagen mit Inhalten gefüllt werden solle, stelle die erste glaubhafte und damit hoffentlich belastbare Entspannung am Persischen Golf dar. Glaubhaft deshalb, weil das Abkommen auch vom Iran unterzeichnet worden sei. Die Kausalkette hin zu niedrigeren Renditen beginne beim deutlich gesunkenen Ölpreis, führe über dadurch gebremste Inflationserwartungen und -zahlen zum entspannteren Leitzinsausblick und damit sinkenden Renditen. Trotz immer noch drohender Gefahren für die Einhaltung der Rahmenvereinbarungen aus dem Kriegsgebiet im Libanon gehe der Markt von dieser Entspannung aus und die Investoren würden beginnen, wieder die Steilheit der Renditestrukturkurven zu nutzen. Die Roll-Down-Effekte ab dem Laufzeitbereich 3 Jahre und länger seien im Corporates-Bereich in allen Rating-Kategorien hoch und unterstützten die Carry. Die Credit-Spreads seien historisch zwar nicht überdurchschnittlich hoch, würden aber weiter stabil bleiben und würden immer noch entsprechende Aufschläge gegenüber der Bund-Kurve bieten. ...

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