Der Energiedienstleister Cubos will es ermöglichen, bestehende AC-Ladestationen auf bidirektionales Laden nach ISO 15118-20 zu erweitern. Gemeinsam mit dem Ladesystemspezialisten Bender rückt Cubos damit das bidirektionale Laden für Unternehmen in den Fokus. Bidirektionales Laden ist in aller Munde: Damit kann die Traktionsbatterie des E-Autos als eine Art Zwischenspeicher fürs öffentliche Netz oder auch das interne Stromnetz eines Haushalts oder ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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