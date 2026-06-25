Bad Wimpfen (ots) -Die Stiftung Warentest zeichnet (Ausgabe 07/2026) gleich zwei Medium-Mineralwasser der Lidl-Eigenmarke "Saskia" mit Top-Bewertungen aus. So setzt sich in der Juli-Ausgabe des Heftes das "Saskia Medium" aus der Quelle Jessen in Sachsen-Anhalt als einer der beiden Testsieger durch und erhält das Qualitätsurteil "Sehr gut" (1,3). Das Produkt macht es den Verbrauchern leicht, die laut der Deutschen Gesellschaft für Ernährung empfohlene Trinkmenge von 1,4 Litern[1] für Personen zwischen 25 bis 51 Jahre einzuhalten: Das sensorische Urteil fällt "Sehr gut" (1,0) aus, denn das natriumarme Wasser begeistert die Testpersonen mit einem tadellosen Profil. Es ist klar, farblos, unauffällig im Geruch und angenehm leicht prickelnd im Mund. Auch im Labortest punktet das Wasser vollumfänglich. Die mikrobiologische Qualität wurde ebenfalls mit der Note "Sehr gut" (1,0) bewertet. Zudem konnten keine kritischen Stoffe nachgewiesen werden. Das Saskia Wasser kostet lediglich 19 Cent pro Liter - damit ist es Testsieger und Preis-Leistungs-Champion in einem.Von Sachsen-Anhalt an den Rhein: Auch das natürliche Mineralwasser "Saskia Medium" aus der Quelle Wörth am Rhein in Rheinland-Pfalz punktet vollumfänglich und erhält das Qualitätsurteil "Gut" (1,7). Das natriumarme Wasser überzeugt mit einem "Guten" (2,0) sensorischen Urteil. Die Testpersonen beschreiben das Lidl-Wasser als klar, farblos, unauffällig im Geruch und angenehm leicht prickelnd im Mund. In den Testbereichen "Kritische Stoffe, Mikrobiologische Qualität und Oberirdische Verunreinigungen" erhält es jeweils die Bestnote "Sehr gut" (1,0). Der Literpreis für das Wasser liegt ebenfalls bei nur 19 Cent, womit es zu den günstigsten mit gutem Testergebnis gehört.Dieser großartige Erfolg wird durch ein weiteres aktuelles Testergebnis untermauert: Im zeitgleich erschienenen Magazin Ökotest (Ausgabe 07/2026) erzielt das "Saskia Medium" aus der Quelle Wörth am Rhein ebenfalls eine Top-Bewertung und glänzt mit dem Gesamturteil "Sehr gut".Hinter dieser verlässlichen Spitzenqualität steht das Getränkenetzwerk der Schwarz Produktion, das die "Saskia"-Mineralwässer direkt in den Regionen nach höchsten Standards gewinnt und abfüllt. Bestandteil dieses Netzwerks ist auch der unternehmenseigene PET-Wertstoffkreislauf. Dieser sorgt dafür, dass die Flaschenkörper der beiden Saskia-Flaschen zu 100 Prozent aus recyceltem PET bestehen. Ein klares Bekenntnis zu mehr Nachhaltigkeit, das im Test positiv berücksichtigt wurde.Einmal mehr zeigt sich: Dass Qualität bei Lidl keine Frage der Herkunft ist, beweist der Erfolg bei Stiftung Warentest und Ökotest. Hier gibt es beste Qualität zu fairen Preisen.Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier (https://unternehmen.lidl.de/newsroom/boilerplate).[1] Quelle: https://www.dge.de/wissenschaft/referenzwerte/wasser/Pressekontakt:Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG · Corporate Media Relations07063/931 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58227/6302078