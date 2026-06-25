Die Ernennungen positionieren MRM Health für die nächsten wichtigen Meilensteine in den Bereichen klinische Entwicklung, Partnerschaften und Finanzierung

MRM Health, ein Biotechnologieunternehmen mit Produkten in klinischen Entwicklungsstadien, das Mikrobiom-basierte Therapeutika für immunvermittelte Erkrankungen entwickelt, gab heute die Berufung von zwei erfahrenen Branchenführern in seinen Aufsichtsrat bekannt. Die Ernennungen erfolgen zu einem bedeutenden Zeitpunkt der Unternehmensentwicklung: Nach einer erfolgreichen Serie-B-Finanzierungsrunde über 55 Millionen Euro und mit einem Wirkstoffkandidaten, MH002, in der klinischen Phase-2b, der kürzlich Fast-Track-Status der U.S. Food and Drug Administration (FDA) erhalten hat, tritt MRM Health in eine entscheidende Wachstumsphase ein. Mit der Unterstützung des neuen Gremiums will das Unternehmen seine nächsten Meilensteine in der klinischen Entwicklung, der Unternehmensstrategie und der Finanzierung noch gezielter vorantreiben. Dr. Michel Detheux übernimmt den Vorsitz des Aufsichtsrats von Werner Cautreels. Prof. Dr. med. Hans-Jürgen Wörle wird dem Aufsichtsrat als unabhängiges Mitglied beitreten.

"Mit dem Übergang von MH002 in die klinische Phase 2b und einer damit einhergehenden zunehmenden Dynamik tritt MRM Health in eine entscheidende Phase seiner Entwicklung ein. Die Ernennungen von Michel und Hans-Jürgen, zwei erfahrenen Führungspersönlichkeiten in den Bereichen Arzneimittelentwicklung, Zulassungsstrategie, Kapitalmärkte, strategische Transaktionen und M&A, markieren eine signifikante Verstärkung des Aufsichtsrats von MRM Health. Das Gremium ist darauf ausgerichtet, MRM Health bei der weiteren Entwicklung von MH002 durch die Phase 2b zu begleiten, die Vorbereitung der späten Entwicklungsphase zu unterstützen und das Unternehmen für die nächsten wichtigen Meilensteine zu positionieren. Gestützt auf unsere CORAL-Plattform und die bislang positiven Phase-2a-Daten sind wir überzeugt, dass MH002 zu einem Eckpfeiler der nächsten Generation Mikrobiom-basierter Therapeutika werden kann", sagte Dr. Sam Possemiers, CEO von MRM Health

Bewährte Führungspersönlichkeiten mit umfassender Expertise im Biotech-Unternehmensaufbau, der fortgeschrittenen Medikamentenentwicklung und auf dem Gebiet Mikrobiom-basierter Therapeutika

Der Aufsichtsratvorsitzende Dr. Detheux bringt mehr als drei Jahrzehnte Erfahrung in den Bereichen Innovation und Wertschöpfung in Life Sciences ins Unternehmen ein. Er ist ein international anerkannter Biotech-Unternehmer und aktives Aufsichtsratmitglied. Als Gründungs-CEO von iTeos Therapeutics führte er das Unternehmen von den Anfängen über eine erfolgreiche Crossover-Finanzierung bis hin zum Börsengang an der NASDAQ und sammelte im Jahr 2020 insgesamt 335 Millionen US-Dollar an Kapital ein. Anschließend steuerte er die wegweisende, strategische Partnerschaft zwischen iTeos und GlaxoSmithKline für das klinische Leitprogramm des Unternehmens mit einem Volumen von 2 Milliarden US-Dollar Dr. Detheux ist derzeit Vorsitzender des Aufsichtsrats von Egle Therapeutics sowie Mitglied des Aufsichtsrats von Vor Bio. Er hat einen Abschluss als Bioingenieur und einen Doktortitel in Biochemie von der Université Catholique de Louvain sowie ein Wirtschaftszertifikat der Solvay Business School.

"MRM Health hat sich an der Schnittstelle von Mikrobiomforschung, klinischer Exzellenz und industrieller Skalierbarkeit eine einzigartige Position aufgebaut. MH002 ist ein vielversprechender Wirkstoffkandidat mit dem Potenzial, die Behandlung immunvermittelter Erkrankungen des Darms grundlegend zu verändern. Ich freue mich darauf, eng mit dem Managementteam und dem Aufsichtsrat zusammenzuarbeiten, um die nächste Entwicklungsphase des Unternehmens mitzugestalten",sagte Dr. Michel Detheux.

Das neue unabhängige Aufsichtsratmitglied Prof. Dr. med. Hans-Jürgen Wörle ist ein hoch qualifizierter, fachärztlich anerkannter Internist sowie Endokrinologe und Diabetologe mit langjähriger Erfahrung aus F&E-Führungspositionen über den gesamten Prozess der Arzneimittelentwicklung hinweg. Prof. Wörle war zuvor als Global Vice President Medicine bei Boehringer Ingelheim tätig, wo er die Entwicklung und den weltweiten Erfolg wichtiger Diabetes-Therapien wie Jardiance und Trajenta steuerte und den von der FDA erstmals genehmigten Claim zur Senkung der kardiovaskulären Mortalität bei einem Diabetesmedikament sicherte. Zuletzt war er Chief Scientific und Medical Officer bei Nestlé Health Science. In dieser Rolle war er auch für die Transformation des Unternehmens zu einem wissenschaftlich geprägten Healthcare-Unternehmen verantwortlich und trieb diese maßgeblich mit voran. Darüber hinaus spielte er eine zentrale Rolle bei der Entwicklung und erfolgreichen kommerziellen Transaktion von Vowst der ersten von der FDA zugelassenen oralen Mikrobiom-Therapie -und wirkte an wegweisenden Transaktionen und Produkteinführungen mit. Darüber hinaus bringt er umfassende Erfahrung im M&A-Bereich sowie auf Investorenseite aus zahlreichen Übernahmen, Einlizensierungs-Transaktionen und F&E-Kooperationen mit. Er berät Biotech-Gremien, CEOs und Investoren in entscheidenden Phasen. Prof. Wörle studierte Medizin und promovierte an der Universität München.

"Die Mikrobiomforschung hat den entscheidenden Sprung von vielversprechenden wissenschaftlichen Ansätzen zu medizinisch gesicherten Erkenntnissen geschafft. Entscheidend ist nun, welche Programme mit der von Aufsichtsbehörden und Patienten geforderten Sorgfalt und Disziplin entwickelt werden können. Mit meiner Erfahrung aus der ersten zugelassenen oralen Mikrobiomtherapie sehe ich in der einzigartigen CORAL-Plattform von MRM Health und den vielversprechenden Phase-2a-Daten zu MH002 bei entzündlichen Darmerkrankungen genau jene Verbindung aus wissenschaftlicher Exzellenz und Umsetzungsstärke, die für die nächste Generation dieser Therapieform entscheidend sein wird. Ich bin überzeugt, dass MH002 einen erheblichen ungedeckten medizinischen Bedarf addressiert. Als Teil des Teams werde ich aktiv dazu beitragen, dieses Potenzial nun für Patientinnen und Patienten in die klinische Realität zu überführen", sagte Prof. Dr. med. Hans-Jürgen Wörle

MRM Health spricht Werner Cautreels seinen tiefen Dank für dessen unschätzbaren Beitrag zur Unternehmensentwicklung aus. Seit der Gründung im Jahr 2020 leitete er den Aufsichtsrat mit großem Engagement. In dieser Phase des dynamischen Wachstums stellte er wichtige Weichen unter anderem bei erfolgreichen Finanzierungsrunden und der Weiterentwicklung des Wirkstoffkandidaten MH002 in die späte klinische Phase.

Über MRM Health

MRM Health ist ein Biotechnologieunternehmen im klinischen Stadium, das innovative lebende Biotherapeutika (Live Biotherapeutic Products, LBPs) für immunvermittelte Erkrankungen mit hohem ungedecktem medizinischen Bedarf entwickelt. Seine CORAL-Plattform ermöglicht die Entwicklung und Herstellung krankheitsspezifischer mikrobieller Konsortien mit verbesserter Wirksamkeit und Skalierbarkeit. Das Leitprogramm des Unternehmens, MH002, zur Behandlung von chronisch entzündlichen Darmerkrankungen (CED) hat positive klinische Daten der Phase 2a bei Colitis ulcerosa und Pouchitis gezeigt und tritt nun in die späte klinische Entwicklungsphase ein. MRM Health erweitert seine Pipeline auf andere entzündliche Erkrankungen und die Immunonkologie und nutzt dabei KI-gestützte Forschung sowie fundiertes Fachwissen in der Biologie des Mikrobiom-Ökosystems. Im September 2025 schloss MRM Health erfolgreich eine Serie-B-Finanzierungsrunde in Höhe von 55 Millionen Euro unter der Führung von Biocodex ab, mit starker Unterstützung von ATHOS, BNP Paribas Fortis Private Equity sowie der bestehenden Investoren SFPIM, AvH, OMX Europe VF, QBIC II und VIB.

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