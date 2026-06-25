Die Hensoldt-Aktie steht erneut unter Druck. Nach der zuletzt bereits kritischen Einordnung von Peter Wolf-Karnitschnig hat der Rüstungselektronik-Titel nun auch charttechnisch weiter an Qualität verloren. Besonders heikel: Die zentrale Unterstützungszone um 67,35 € wird aktuell unterschritten, womit ein neues Verkaufssignal in Arbeit ist. Der branchenweite Verkaufsdruck scheint dabei noch kein Ende gefunden zu haben. Korrektur könnte sich verschärfen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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