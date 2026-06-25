Die Deutsche Börse-Aktie tastet sich nach der jüngsten Konsolidierung wieder an eine interessante Entscheidungszone heran. Der Bereich um 240,30 € wurde bislang verteidigt, wodurch sich der laufende Rücklauf zumindest nicht weiter verschärft hat. Jetzt muss sich zeigen, ob daraus mehr wird als nur eine kurze Stabilisierung. Rücklauf trifft auf Käufer Alexander Hirschler hatte die Aktie zuletzt Ende April nach starken Quartalszahlen, Rekordergebnis ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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