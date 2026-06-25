Straßburg (ots) -K U L T U R | P O P K U L T U RSummer of DiscoSchwerpunkt | Online ab 28. Juni auf arte.tv und auf ARTEDisco never dies! Der "Summer of Disco" feiert mit Kultfilmen, Konzerten und zahlreichen neuen popkulturellen Dokus das Musikgenre aus den 70er Jahren, das bis heute nachhallt: als musikalische Revolution, als Spiegel gesellschaftlicher Umbrüche und als globales Kulturphänomen.> Zur Pressestory (https://arte-presse.shorthandstories.com/pressedossier-summer-of-disco/index.html)The Way We MoveDeaf Performing: Körper als MusikWeb Only | Dokumentation | Online ab 6. Juli auf arte.tvAmber Galloway, Pionierin der musikalischen Interpretation in Gebärdensprache, zeigt die tiefe und unbekannte Verbindung zwischen der Welt gehörloser Menschen und der Musik.> Vorab auf ARTE Presse (https://presse.arte.tv/programme/122213-000-A/)Warschau musikalischDer Palast auf dem WasserMusik | Online ab 12. Juli auf arte.tv und am 19. Juli auf ARTEDer Palast auf dem Wasser in Warschau, einst Sommerresidenz des letzten polnischen Königs, ist eine Insel der Kunst und Eleganz im weitläufigen Lazienki-Park. ARTE erkundet den Palast und seine Parklandschaft in einem Rundgang, begleitet von Alain Planés, der Chopin live vor Ort interpretiert.> Vorab auf ARTE Presse (https://presse.arte.tv/programme/127050-000-A/)K I N O | S E R I E N | F E R N S E H F I L M EFilme von Mike LeighFilmreihe | Online ab 1. Juli auf arte.tvMal ironisch, mal verzweifelt wie in "All or Nothing" erweist sich Mike Leigh als einer der brillantesten Beobachter des modernen England. ARTE zeigt vier seiner Filme.> Vorab auf ARTE Presse (https://presse.arte.tv/kollektionen/RC-027977/)Five BedroomsWeb Only | Serie | Online ab 3. Juli auf arte.tvAn einem feucht-fröhlichen Hochzeits-Singletisch beschließen fünf Fremde, gemeinsam ein Haus zu kaufen und zusammenzuziehen.> Vorab auf ARTE Presse (https://presse.arte.tv/kollektionen/RC-027937/)After the PartyWeb Only | Serie | Online ab 10. Juli auf arte.tvPennys Welt bricht zusammen, als sie auf einer Party ihren Mann Phil beschuldigt, einen Freund ihrer Tochter sexuell missbraucht zu haben, und niemand ihr glaubt. Von ihrem Umfeld abgelehnt, muss Penny entscheiden, was ihr wichtiger ist: die Wahrheit oder die Beziehung zu ihrer Tochter.> Vorab auf ARTE Presse (https://presse.arte.tv/kollektionen/RC-027987/)A K T U A L I T Ä T | G E S E L L S C H A F T | G E S C H I C H T EAlles inklusive - Die Geschichte des CluburlaubsDokumentation | Online ab 2. Juli auf arte.tv und am 9. Juli auf ARTEDie Dokumentation beleuchtet mit exklusiven Archivaufnahmen und spannenden Zeitzeugen den Wandel des Cluburlaubs - von den spartanischen Anfängen der 1950er über die sexuelle Freizügigkeit der 70er zum modernen Luxus-Tourismus heute.> Vorab auf ARTE Presse (https://presse.arte.tv/programme/127460-000-A/)S.O.S. MittelmeerDokumentarfilm | Online ab 21. Juli auf arte.tv und am 28. Juli auf ARTEDas Mittelmeer ist nach der Arktis die Klimaregion der Welt, die sich am zweitschnellsten erwärmt. Im Rahmen des Schwerpunkts "Klimawandel - Menschenwandel" (https://presse.arte.tv/kollektionen/RC-028063/) machen weitere Dokumentationen auf eine Welt aufmerksam, die von der Klimakrise bedroht ist.> Vorab auf ARTE Presse (https://presse.arte.tv/programme/119967-000-A/)Die UNO in der Veto-FalleWeb Only | Dokumentarfilm | Online ab 27. Juli auf arte.tvSeit 80 Jahren steht das Vetorecht der UN-Sicherheitsrats-Mitglieder in der Kritik. Der Film analysiert, wie Vetos Krisen wie in Gaza oder der Ukraine verschärfen, befragt Experten und sucht nach Alternativen für eine handlungsfähigere UN.> Vorab auf ARTE Presse (https://presse.arte.tv/programme/132651-000-A/)W I S S E N S C H A F T | E N T D E C K U N GNachhaltig? Aber Wie?!Web Only | Dokumentationsreihe | Online ab 13. Juli auf arte.tvPapiertüte oder Plastiktüte? Flasche oder Dose? Smartphone - neu oder refurbished? Nachhaltig konsumieren - wie geht das eigentlich? Jede Folge der Reihe nimmt sich eines dieser alltäglichen Themen vor und hinterfragt augenzwinkernd und unterhaltsam zahlreiche Nachhaltigkeitsversprechen.> Vorab auf ARTE Presse (https://presse.arte.tv/kollektionen/RC-028078/)M U S I KRAYE & GuestsLive at Montreux Jazz Festival 2026Web Only | Konzert | Online ab 6. Juli auf arte.tvZur Eröffnung der 60. Festivalausgabe lädt die britische Sängerin und Songwriterin RAYE mehrere internationale Popstars ein, um gemeinsam mit ihr einen einzigartigen Abend zu gestalten.> Vorab auf ARTE Presse (https://presse.arte.tv/programme/132676-000-A/)Mozart: Die ZauberflöteFestival d'Aix-en-Provence 2026Konzert | Am 11. Juli im Livestream auf arte.tv und auf ARTESeit Jahren zählt "Die Zauberflöte" zu den meistgespielten Opern beim Festival in Aix-en-Provence. Nach acht Jahren kehrt Mozarts Werk nun zurück auf den Spielplan.> Vorab auf ARTE Presse (https://presse.arte.tv/programme/131552-001-A/)Pressekontakt:Manuel SchönungReferentin für Presse und PRmanuel.schoenung@arte.tvOriginal-Content von: ARTE G.E.I.E., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9021/6302114