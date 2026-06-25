Regensburg (ots) -Die Reinhausen GmbH präsentiert auf der "The smarter E Europe" und der parallel stattfindenden EM-Power Europe in München ihr umfassendes Portfolio an Systemlösungen für stabile, effiziente und zukunftsfähige Stromnetze.Im Mittelpunkt des Messeauftritts stehen Lösungen, die weit über einzelne Komponenten hinausgehen: Reinhausen zeigt, wie integrierte Systeme dazu beitragen, Netzstabilität, Spannungsqualität und Versorgungssicherheit auch unter den dynamischen Bedingungen der Energiewende sicherzustellen.Antwort auf die zentralen Herausforderungen der EnergiewendeDie Transformation der Energiesysteme verlangt neue Antworten: steigende Volatilität durch erneuerbare Energien, zunehmende Elektrifizierung und komplexere Netzstrukturen.Reinhausen adressiert diese Herausforderungen mit Systemlösungen für:- Netzstabilität bei schwankender Einspeisung- Power Quality und Netzkonformität in erneuerbaren und hybriden Systemen- Flexible Anwendungen in Bereichen wie Erneuerbare Energien, Batteriespeicher und Industrie- Lifecycle-Services und Digitalisierung zur langfristigen Sicherung der AnlagenperformanceDamit positioniert sich Reinhausen klar als Lösungsanbieter für die Integration und Stabilisierung moderner Energiesysteme.100 Jahre Jansen-Patent: Grundlage der elektrischen Welt von heute2026 feiert Reinhausen ein besonderes Jubiläum: Vor 100 Jahren entwickelte Dr. Bernhard Jansen das Prinzip des Schaltens unter Last - eine Innovation, die bis heute die Grundlage stabiler Stromnetze bildet.Diese Technologie ermöglicht die zuverlässige Regelung von Spannung und Lastfluss im Betrieb und ist damit ein zentraler Baustein für die Integration erneuerbarer Energien.Partner für die Energieversorgung der ZukunftMit einem Jahrhundert Erfahrung, dem Anspruch als Qualitäts- und Innovationsführer und seinem ganzheitlichen Ansatz unterstützt Reinhausen Energieversorger, Industrie und Transformatorhersteller dabei, die Energiewende zuverlässig umzusetzen - von der Netzplanung über den Betrieb bis zur Optimierung über den gesamten Lebenszyklus.Mehr zu dem Messeauftritt von Reinhausen erfahren Sie hier:https://www.reinhausen.com/em-power-2026Pressekontakt:Oliver Reetz+4915114836189o.reetz@reinhausen.comOriginal-Content von: Reinhausen GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182903/6302113