© Foto: UnsplashNach dem Gold-Absturz unter 4.000 US-Dollar verschärfen chinesische Banken die Regeln für private Edelmetall-Trader. Wer bei einer Bank nicht reagiert, dem droht Zwangsliquidation.Chinas Banken ziehen beim Edelmetallhandel die Zügel an - ausgerechnet in einer Phase, in der der Goldrausch ohnehin Risse bekommt. Laut Bloomberg schränken mehrere große Institute Dienstleistungen ein, über die Privatkunden Gold und andere Edelmetalle handeln konnten. Die Industrial & Commercial Bank of China, gemessen an der Bilanzsumme die größte Bank des Landes, will nach der Abrechnung am 24. Juli keine Vermittlungsdienste für Privatkunden beim Handel mit Edelmetallen an der Shanghai Gold Exchange mehr …
Enthaltene Werte: XD0002747XXX,XD0002746XXX,XD0009982XXXDen vollständigen Artikel lesen
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