Im ersten Quartal 2026 haben die Preise für Wohnimmobilien in Deutschland abermals zugelegt, aber die Dynamik hat etwas nachgelassen. Laut Statistischem Bundesamt ist ein Anstieg um 1,4% im Vergleich zum ersten Quartal 2025 zu verzeichnen. Gegenüber dem Vorquartal erhöhten sich die Preise um 0,3%. Die Preise für Wohnimmobilien (Häuserpreisindex) hierzulande haben auch im ersten Quartal 2026 angezogen, aber nicht mehr so stark wie zuvor. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, haben sich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 AssCompact