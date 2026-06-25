Die Arbeit mit künstlicher Intelligenz gehört in Versicherungsunternehmen längst dazu. Doch wie wird sie von den Beschäftigten im Arbeitsalltag wahrgenommen? Eine ver.di-Umfrage zeigt: 90% erleben aktuell keine Entlastung vom täglichen Arbeitsdruck. Zudem haben viele Angst um die Arbeitsplatzsicherheit. Welche Auswirkungen hat künstliche Intelligenz auf die Beschäftigten privater Versicherungen? Laut einer aktuellen Befragung der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) spüren derzeit acht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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