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25.06.2026 13:29 Uhr
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Micron Aktie explodiert nachbörslich um 15 Sensationelle KI-Zahlen pulverisieren Erwartungen - Jetzt Aktien kaufen?

Der US-Speicherhersteller Micron Technology reitet weiter auf einer gigantischen Erfolgswelle im Bereich der Künstlichen Intelligenz. Am Mittwochabend legte das Unternehmen seinen mit Spannung erwarteten Bericht für das dritte Geschäftsquartal vor und übertraf die optimistischsten Prognosen der Wall Street bei Weitem. Für Anleger, die im Technologiesektor renditestarke Aktien kaufen möchten, rückt die Micron Aktie nach einem nachbörslichen Kurssprung von rund 15 Prozent erneut als absoluter Top-Wert ins Rampenlicht.

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