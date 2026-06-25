DAX Prognose für Donnerstag, 25.06.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Der DAX aktuell startet nach den jüngsten Kursverlusten mit einer leichten Erholung in den Handelstag. Nachdem der deutsche Leitindex zuletzt wichtige Unterstützungen getestet hatte, richtet sich der Blick der Anleger nun auf die Frage, ob eine technische Gegenbewegung gelingt oder der Abwärtstrend weiter anhält.

Im Mittelpunkt stehen neben der Charttechnik auch zahlreiche Konjunkturdaten aus Europa und den USA. Besonders die US-BIP-Daten, die PCE-Kerninflation und die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe könnten den weiteren Handelsverlauf maßgeblich beeinflussen. Die heutige DAX Prognose bleibt daher von einer erhöhten Volatilität geprägt.

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