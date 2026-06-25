Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 25.06.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Tiefseebergbau erfordert echte Offshore-Expertise
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 869020 | ISIN: US5951121038 | Ticker-Symbol: MTE
Tradegate
25.06.26 | 14:32
1.090,80 Euro
+18,44 % +169,80
Branche
Halbleiter
Aktienmarkt
S&P 500
NASDAQ-100
S&P 100
1-Jahres-Chart
MICRON TECHNOLOGY INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
MICRON TECHNOLOGY INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
1.085,801.086,8014:33
1.085,601.087,4014:33
XTB
25.06.2026 13:26 Uhr
114 Leser
Artikel bewerten:
(0)

BÖRSE AKTUELL: KI-Euphorie treibt die Märkte - Marktbericht Börse mit Micron als Impulsgeber

Die Börse aktuell zeigt sich zum Handelsstart deutlich freundlicher. Auslöser für die positive Stimmung sind die überraschend starken Quartalszahlen des US-Speicherchipherstellers Micron. Der Konzern übertraf nicht nur die Erwartungen der Analysten, sondern lieferte auch einen optimistischen Ausblick auf die kommenden Quartale.

Die starken Ergebnisse sorgen für neue Zuversicht im Technologiesektor und nähren die Hoffnung, dass der Boom rund um künstliche Intelligenz weiter anhält. Gleichzeitig unterstützen fallende Ölpreise und eine stabile Entwicklung im Bankensektor die positive Marktstimmung. Im aktuellen Marktbericht Börse stehen daher vor allem KI-Aktien, Halbleiterwerte und die Entwicklung der globalen Aktienmärkte im Fokus.

Vollständigen Artikel weiterlesen


- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 74 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.

© 2026 XTB
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.