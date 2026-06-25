Bonn (ots) -Hohe Preisversprechen, schnelle Inserate und die Hoffnung auf einen unkomplizierten Verkauf: Viele Immobilieneigentümer verlassen sich auf Strategien, die am Ende oft genau das Gegenteil bewirken. Die Schöpf & Co. Immobilien GmbH verfolgt deshalb einen anderen Ansatz. Statt auf Wunschpreise und Maklerfloskeln setzt das Unternehmen auf realistische Immobilienbewertung, professionelle Vorbereitung und konsequente Käuferführung. Warum dieser Weg häufig zum besseren Ergebnis führt und mit welchen Maklerklischees Ysabel Schöpf und Philipp Schöpf aufräumen möchten, erfahren Sie hier.Wer eine Immobilie verkaufen möchte, möchte einen möglichst guten Preis erzielen, ohne unnötige Risiken einzugehen. Viele Eigentümer in Bonn, Bad Godesberg und dem Rhein-Sieg-Kreis betreten dabei jedoch einen Markt, dessen Mechanismen sie nur oberflächlich kennen. Ein häufiger Irrtum lautet: Lieber mit einem möglichst hohen Preis starten, senken kann man später immer noch. Tatsächlich erhält eine Immobilie die größte Aufmerksamkeit meist in den ersten Wochen nach der Veröffentlichung. Wird sie deutlich über dem Marktwert angeboten, bleiben Interessenten oft aus und spätere Preisreduzierungen wirken auf Käufer wie ein Warnsignal. Hinzu kommen Risiken wie unvollständige Unterlagen, fehlerhafte Angaben oder eine unzureichende Präsentation. "Viele Eigentümer unterschätzen, wie viele Entscheidungen und Vorarbeiten notwendig sind, bevor eine Immobilie überhaupt online gehen sollte. Fehler in dieser frühen Phase können später sehr teuer werden. Gerade in einem anspruchsvollen Marktumfeld entscheidet oft die Vorbereitung darüber, ob eine Immobilie schnell Interesse weckt oder lange am Markt bleibt", erklärt Ysabel Schöpf, Geschäftsführerin der Schöpf & Co. Immobilien GmbH."Wer seine Immobilie erfolgreich verkaufen möchte, braucht keine unrealistischen Versprechen, sondern eine belastbare Strategie. Genau dort beginnt unsere Arbeit", sagt Ysabel Schöpf. Die Diplom-Betriebswirtin, Immobilienberaterin und Sachverständige für Immobilienbewertung verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung am Immobilienmarkt. Als geprüfte Immobilienbewerterin der Sprengnetter Akademie verbindet sie fachliche Expertise mit umfangreicher Praxiserfahrung. Gemeinsam mit Philipp Schöpf, Bankkaufmann und Student der Immobilienwirtschaft, führt sie die Schöpf & Co. Immobilien GmbH. Die Wurzeln des Unternehmens reichen dabei weit zurück: Bereits der Urgroßvater von Ysabel Schöpf war als Bauunternehmer tätig, ihr Vater sammelte Erfahrungen in der Projektentwicklung. Heute verbindet das Unternehmen dieses familiäre Immobilienwissen mit moderner Maklerarbeit. Dabei begleitet die Schöpf & Co. Immobilien GmbH Eigentümer durch alle Phasen des Immobilienverkaufs - von der Immobilienbewertung über die Vorbereitung und Vermarktung bis hin zur Käuferauswahl. Ziel ist es, fundierte Entscheidungen zu ermöglichen und den bestmöglichen Verkaufspreis zu erzielen.Warum der Verkaufsprozess mit einer ehrlichen Immobilienbewertung beginntFür die Schöpf & Co. Immobilien GmbH beginnt jeder Immobilienverkauf mit einer Frage: Welcher Preis ist am Markt tatsächlich erreichbar? Um diese zu beantworten, verlässt sich das Unternehmen nicht auf einfache Online-Rechner oder pauschale Schätzungen. Stattdessen kommen mehrere Bewertungs- und Analysemethoden zum Einsatz. Vergleichsobjekte werden geprüft, Marktdaten ausgewertet und Finanzierungsaspekte berücksichtigt.Besonders wichtig ist dabei die Nachvollziehbarkeit. Eigentümer sollen nicht nur eine Zahl erhalten, sondern verstehen, wie diese zustande kommt. Deshalb erläutern die Experten der Schöpf & Co. Immobilien GmbH die Bewertungsgrundlagen ausführlich und zeigen auf, welche Faktoren den Marktwert beeinflussen. Gleichzeitig betrachten sie die Finanzierungsseite und analysieren, welche Preisniveaus für potenzielle Käufer tatsächlich realistisch darstellbar sind. Ein realistischer Einstiegspreis bedeutet aus ihrer Sicht keineswegs, Potenzial zu verschenken. Im Gegenteil: Erst ein marktgerechter Preis schafft die Grundlage für ausreichend Nachfrage und einen strukturierten Angebotsprozess. Dadurch lassen sich häufig bessere Ergebnisse erzielen als mit einem zunächst überhöhten Angebotspreis, der später schrittweise korrigiert werden muss.Schöpf & Co. Immobilien GmbH: Eine professionelle Vorbereitung entscheidet über den VerkaufserfolgWährend manche Immobilien innerhalb weniger Tage online gestellt werden, verfolgt die Schöpf & Co. Immobilien GmbH bewusst einen anderen Weg. Bevor eine Immobilie vermarktet wird, prüft das Team den Zustand des Objekts, organisiert fehlende Unterlagen und analysiert mögliche Optimierungspotenziale. Dazu gehören beispielsweise Wohnflächenberechnungen, Energieausweise, Grundbuchunterlagen, Flurkarten oder weitere objektrelevante Dokumente.Darüber hinaus unterstützt das Unternehmen Eigentümer bei notwendigen Vorbereitungsmaßnahmen. Entrümpelungen, Grundreinigungen, Malerarbeiten, kleinere Renovierungen oder Gartenarbeiten können organisiert und koordiniert werden. Auf Wunsch übernimmt das Team sogar die Abstimmung mit Dienstleistern und kontrolliert die Umsetzung vor Ort. "Viele Menschen sehen nur die Kosten einer Vorbereitung. Die entscheidende Frage lautet aber: Was kostet es, darauf zu verzichten?", erklärt Ysabel Schöpf. Philipp Schöpf verweist dabei auf die wirtschaftliche Perspektive: "Schon kleinere Maßnahmen können die Wahrnehmung einer Immobilie deutlich verbessern und damit einen spürbaren Einfluss auf Nachfrage und Verkaufsergebnis haben." Gerade für Erben, Erbengemeinschaften oder Eigentümer, die nicht vor Ort leben, bedeutet diese Unterstützung eine erhebliche Entlastung.Homestaging macht Potenziale sichtbarEin weiterer Baustein der Vermarktungsstrategie ist das Homestaging. Dabei geht es nicht darum, Immobilien künstlich zu verschönern. Vielmehr sollen Käufer erkennen können, welches Potenzial tatsächlich in einem Objekt steckt. Leere Räume, alte Tapeten, überfüllte Schränke oder persönliche Erinnerungsstücke erschweren diesen Blick häufig.Deshalb arbeitet die Schöpf & Co. Immobilien GmbH mit professionellem Homestaging. Möbel und Einrichtungselemente werden gezielt eingesetzt, um Räume harmonisch wirken zu lassen und Nutzungsmöglichkeiten sichtbar zu machen. Die Ausstattung bleibt während der gesamten Vermarktungsphase vor Ort, sodass Interessenten denselben Eindruck erleben wie auf den Exposéfotos. Besonders bei älteren Immobilien zeigt sich der Nutzen dieser Maßnahme. Statt sich auf Gebrauchsspuren zu konzentrieren, können Käufer besser erkennen, wie modernes Wohnen in den Räumen aussehen könnte. "Jeder würde sein Auto vor dem Verkauf reinigen und aufbereiten. Bei Immobilien wird dieser Gedanke erstaunlich oft vergessen - obwohl es um deutlich größere Summen geht", sagt Philipp Schöpf. "Homestaging hilft Interessenten dabei, sich emotional mit einer Immobilie zu verbinden. Genau dieser erste Eindruck spielt bei Kaufentscheidungen oft eine größere Rolle, als viele Eigentümer vermuten."Käuferführung als Schlüssel zum bestmöglichen VerkaufspreisEine professionelle Vermarktung endet allerdings nicht mit der Veröffentlichung eines Exposés. Statt sich allein auf die Reichweite großer Immobilienportale zu verlassen, setzt die Schöpf & Co. Immobilien GmbH auf ein durchdachtes Vermarktungskonzept. Hochwertige Immobilienfotografie, aussagekräftige Exposés und eine gezielte Präsenz auf relevanten Plattformen werden dabei durch digitale Marketingmaßnahmen ergänzt. Ebenso wichtig ist jedoch die Organisation im Hintergrund: Interessenten erhalten zeitnah alle notwendigen Informationen, Anfragen werden professionell bearbeitet und Besichtigungstermine effizient koordiniert. Dadurch entsteht von Beginn an ein positiver und verlässlicher Eindruck auf Käuferseite.Nach den Besichtigungen begleitet das Team potenzielle Käufer weiter, beantwortet Fragen, organisiert Zweittermine und unterstützt bei Bedarf auch im Austausch mit Finanzierungspartnern oder Gutachtern. Dabei bringt insbesondere Philipp Schöpf seine Erfahrung aus dem Finanzierungsumfeld ein und unterstützt dabei, Prozesse zwischen Käufern, Banken und weiteren Beteiligten effizient zu koordinieren. Dadurch entsteht ein klarer und transparenter Angebotsprozess. Eigentümer profitieren von gebündelter Nachfrage, einer besseren Vergleichbarkeit der Angebote und einer belastbaren Grundlage für Verhandlungen.Schöpf & Co. Immobilien GmbH: Warum professionelle Maklerarbeit lange vor dem Notartermin beginntViele Immobilieneigentümer begegnen Maklern zunächst mit einer gewissen Skepsis. Zu oft entsteht der Eindruck, dass sich die Tätigkeit auf einige Fotos, ein Inserat und wenige Besichtigungstermine beschränkt. Die Schöpf & Co. Immobilien GmbH möchte deshalb mit diesem Vorurteil aufräumen. Aus Sicht von Ysabel Schöpf und Philipp Schöpf beginnt professionelle Maklerarbeit lange bevor eine Immobilie überhaupt online angeboten wird. Entscheidend sind eine realistische Marktanalyse, die richtige Verkaufsstrategie, eine sorgfältige Vorbereitung des Objekts und die Fähigkeit, Käufer und Verkäufer strukturiert durch den gesamten Prozess zu führen.Für Ysabel Schöpf und Philipp Schöpf steht dabei ein Grundsatz im Mittelpunkt: Ein erfolgreicher Immobilienverkauf basiert nicht auf Wunschdenken oder kurzfristigen Maßnahmen, sondern auf fundierten Entscheidungen und einer klaren Strategie. Genau darin sieht die Schöpf & Co. Immobilien GmbH ihre Aufgabe - Eigentümern Orientierung zu geben, Risiken frühzeitig zu erkennen und die Voraussetzungen für einen erfolgreichen Verkauf zu schaffen."Eine Immobilie ist für die meisten Menschen der größte Vermögenswert ihres Lebens. Deshalb darf ihr Verkauf nicht auf Zufällen oder leeren Versprechen basieren", betont Ysabel Schöpf abschließend. Philipp Schöpf ergänzt: "Der bestmögliche Verkaufspreis entsteht nicht durch einen möglichst hohen Startpreis, sondern durch eine professionelle Vorbereitung, eine realistische Bewertung und einen strukturierten Verkaufsprozess." Gemeinsam verfolgen beide denselben Anspruch: Eigentümern eine ehrliche Einschätzung zu geben, ihre Immobilie optimal am Markt zu positionieren und den gesamten Verkaufsprozess professionell zu begleiten. Denn am Ende entsteht der bestmögliche Verkaufspreis nicht durch große Worte, sondern durch echte Leistung.Sie möchten Ihre Immobilie in Bonn, Bad Godesberg, dem Rhein-Sieg-Kreis oder der Region verkaufen und dabei auf eine realistische Immobilienbewertung, professionelle Vermarktung und persönliche Begleitung setzen? Dann melden Sie sich jetzt bei Ysabel Schöpf und Philipp Schöpf von der Schöpf & Co. Immobilien GmbH (https://www.schoepf-co.de/) und vereinbaren Sie einen unverbindlichen Beratungstermin.Pressekontakt:Schöpf & Co. Immobilien GmbHGeschäftsführerin: Ysabel SchöpfE-Mail: ysabel.schoepf@schoepf-co.deWebsite: https://www.schoepf-co.de/Ruben SchäferE-Mail: redaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: Schöpf & Co. Immobilien GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182904/6302129