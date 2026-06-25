Immersionskühlungstechnologie in Automobilqualität in einem 50-kWh-Plug-and-Play-Paket, entwickelt für den schnellen Einsatz in kritischen Stromversorgungssituationen

MÜNCHEN, June 25, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- XING Mobility, ein weltweit führender Anbieter von Batterietechnologie mit Flüssigkeitskühlung, gibt die europäische Premiere seines neuen Produkts, des IMMERSIO XBE50, auf der ees Europe 2026 in München bekannt. Der XBE50 basiert auf der für den Automobilbereich entwickelten, im Tauchbad gekühlten Batterietechnologie von XING Mobility und ist ein äußerst mobiler Energiespeicher mit einer Kapazität von 50 kWh, der in vielfältigen Anwendungsbereichen eingesetzt werden kann, darunter Notstromversorgung, Spitzenlastabdeckung und die Integration erneuerbarer Energien. Anlässlich der Markteinführung des XBE50 wird XING seine großvolumigen, tauchgekühlten Energiespeicherlösungen (ESS) vorstellen, die von einem 200-kWh-All-in-One-Schrank bis hin zu 1.000-kWh-Systemen reichen. Dabei stützt sich das Unternehmen auf praktische Einsatzbeispiele in Windparks, in den kühlen Regionen Skandinaviens sowie auf den Märkten für mobile Elektrifizierung.

XING präsentiert auf der ees Europe 2026 in München erstmals den IMMERSIO XBE50, einen äußerst mobilen 50-kWh-Energiespeicher für vielseitige Stromversorgungsanwendungen.

IMMERSIO XBE50: Vom Notfalleinsatz bis zum netzunabhängigen Stromeinsatz

Der XBE50 wurde für den Einsatz im Außenbereich, für die Notfallwiederherstellung sowie für gewerbliche und industrielle (C&I) Anwendungen entwickelt und basiert auf einer Immersionskühlungsarchitektur, bei der jede Zelle vollständig in nichtleitendem Kühlmittel eingetaucht ist. Dadurch bietet er ein branchenführendes Wärmemanagement und explosionsgeschützte Sicherheit, die einen stabilen Betrieb auch unter Bedingungen mit hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit und starken Vibrationen gewährleisten. Sein kompaktes All-in-One-Design vereinfacht die Installation und Inbetriebnahme vor Ort erheblich und ermöglicht so eine echte Plug-and-Play-Bereitstellung. Dank der Unterstützung für die direkte Gleichstrom-Anbindung an Solaranlagen lässt sich der XBE50 nahtlos in Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien integrieren und fungiert dabei als autarkes, mobiles Smart-Power-Station.

Was den Einsatz betrifft, vereint der XBE50 betriebliche Flexibilität mit hoher Zuverlässigkeit. Die aktive Unterdrückung thermischer Ausbrüche, die durch die Immersionskühlungsarchitektur ermöglicht wird, gewährleistet einen ausfallfreien Betrieb in kritischen Momenten, wodurch sich das System hervorragend für Anwendungen mit unterbrechungsfreier Stromversorgung eignet, wie beispielsweise im Katastrophenschutz, in medizinischen Einrichtungen und bei Telekommunikationsbasisstationen. In Verbindung mit einem intelligenten Energiemanagementsystem kann der XBE50 zudem als intelligenter Stromknotenpunkt für Privathaushalte sowie gewerbliche und industrielle Nutzer dienen, um die Stromkosten zu optimieren oder in netzunabhängigen und abgelegenen Gebieten effizienten, stabilen Ökostrom bereitzustellen. Mehrere XBE50-Einheiten lassen sich zudem schnell aufstellen und miteinander vernetzen, um ein Mikronetz zu bilden, das eine ausfallsichere Stromversorgung für Katastropheneinsätze, abgelegene Communities oder Einsätze vor Ort gewährleistet.

In vielfältigen Bereichen bewährt: Die tauchgekühlten Batteriesysteme von XING im weltweiten Einsatz

Neben dem XBE50 wird XING Mobility großvolumige, flüssigkeitsgekühlte Energiespeichersysteme vorstellen, die von einem 200-kWh-All-in-One-Schrank bis hin zu Konfigurationen mit 1.000 kWh reichen und die bewährte Leistungsfähigkeit der Technologie unter anspruchsvollen realen Einsatzbedingungen demonstrieren. Die tauchgekühlten Batteriesysteme von XING wurden erfolgreich in Energiespeicheranwendungen für Windparks eingesetzt. Damit ist XING weltweit das erste Unternehmen, das ein tauchgekühltes Energiespeichersystem (ESS) an einem Windparkstandort in Betrieb genommen hat und damit die Herausforderungen durch schnelle Lade- und Entladezyklen sowie extreme Wetterbedingungen erfolgreich bewältigt hat. Auf dem nordischen Markt hat XING gemeinsam mit seinem strategischen Partner Nordic Booster mobile Ladelösungen in Regionen mit niedrigen Temperaturen wie Norwegen eingeführt und damit die Stabilität des Systems unter Betriebsbedingungen mit Minustemperaturen unter Beweis gestellt. Die Batterietechnologie von XING kommt zudem weiterhin in einer wachsenden Bandbreite von Anwendungsbereichen zum Einsatz, darunter elektrische Supersportwagen, Industriemaschinen, die Elektrifizierung der Schifffahrt sowie Batterie-Backup-Einheiten (BBU) für KI-Rechenzentren.

Ausstellungsdetails

Event: ees Europe 2026

Veranstaltungsort: Messe München, München, Deutschland

Termine: 23.-25. Juni 2026

Stand von XING Mobility: Halle C2, Nr. 554

Über XING Mobility

XING Mobility ist ein weltweit führender Anbieter von hochspannungsfähigen, tauchgekühlten Batteriesystemen und unterhält eine Produktionsstätte in Taoyuan, Taiwan. Seit der Entwicklung von Taiwans erstem elektrischen Supersportwagen, dem MISS R, hat XING Mobility fundiertes Fachwissen in den Bereichen Spitzenleistung, dynamische Laststabilität und präzise Leistungssteuerung unter extremen Bedingungen aufgebaut. Im Jahr 2024 errichtete das Unternehmen die weltweit erste Serienproduktionsanlage für tauchgekühlte Batteriesysteme und führte die IMMERSIO-Matrix-Architektur ein, die Kühlung, Struktur, Sicherheit und Steuerung in einem einzigen System vereint. Die Plattform erstreckt sich nun auf Nutzfahrzeuge, Landmaschinen, Schiffsantriebe, Energiespeicher sowie die Infrastruktur von KI-Rechenzentren.

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Pressekontakt XING Mobility: Abby Kuo / abby@xingmobility.com