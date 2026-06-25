Eli Lilly: Perfektes Pullback-Setup nach Rekordjagd!

Pharmagigant an charttechnischer Schlüsselmarke!

Rückblick

Nach einer längeren Konsolidierungsphase bis Ende April startete die Aktie einen dynamischen Aufwärtstrend. Eli Lilly stieg im Juni bis auf ein neues Rekordhoch bei 1.182 USD an und fiel danach zur 20-Tagelinie zurück.

Eli Lilly-Aktie: Chart vom 24.06.2026, Kürzel: LLY Kurs: 1117.26 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Die Käufer kamen nach dem Pullback zum EMA 20 wieder in den Markt, was durch die Stabilisierung um die Marke von ca. 1.100 USD verdeutlicht wird. Ein nachhaltiger Ausbruch über den charttechnischen Trigger bei 1.122 USD würde das Ende des Pullbacks signalisieren und die Fortsetzung des übergeordneten Bullentrends in Richtung neuer Allzeithochs ermöglichen.

Mögliches bärisches Szenario

Geht der dynamische Support durch den EMA 20 verloren, bedeutet das zwar noch keinen großen Crash, signalisiert aber, dass die Korrektur tiefer geht und die Bullen kurzfristig an Kraft verlieren. Die 50-Tagelinie könnte rasch angelaufen werden.

Meinung

Eli Lilly ist zusammen mit Novo Nordisk der unangefochtene Marktführer im Bereich der GLP-1-Rezeptor-Agonisten. Die Medikamente Mounjaro (gegen Diabetes) und Zepbound (gegen Adipositas) verzeichnen eine astronomische Nachfrage. Erst kürzlich wurde die Story um eine neue Facette erweitert: Eine groß angelegte Kampagne zeigt auf, dass Zepbound auch signifikante Erfolge bei der Behandlung von moderater bis schwerer obstruktiver Schlafapnoe bei Patienten mit Adipositas erzielt. Das eröffnet völlig neue, milliardenschwere Erstattungsmöglichkeiten durch die Krankenkassen.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 996.30 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 3.64 Mrd. USD

Meine Meinung zu Eli Lilly ist bullisch

Quellennachweis: Berichterstattung von Nachrichtenagenturen, Finanzportalen und offiziellen Pressemitteilungen des Unternehmens

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 25.06.2026

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

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In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt ein Interessenskonflikt vor, weil der Ersteller dieser Anlageempfehlung Positionen in LLY hält. Dadurch unterliegen wir bei dieser Empfehlung einem Interessenkonflikt zwischen unserem Anspruch, einer unvoreingenommenen Empfehlung zu veröffentlichen, und der Möglichkeit von einer durch die Publikation resultierenden Kursentwicklung zu profitieren.

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