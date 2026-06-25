Frankfurt am Main (ots) -Die weltweit tätige Bildnachrichtenagentur European Pressphoto Agency B.V. (EPA Images) hat die Bewerbungsphase für die zweite Ausgabe ihres Advanced Programme in International News Photography eröffnet. Das zwölfmonatige Bildungsprogramm der EPA Academy beginnt im Herbst 2026 in Frankfurt am Main und richtet sich an Nachwuchsfotografinnen und -fotografen, die sich auf Fotojournalismus spezialisieren möchten.Das Programm wurde 2025 als erstes Bildungsangebot der EPA Academy ins Leben gerufen und vermittelt umfassende technische, journalistische und gestalterische Fähigkeiten für eine erfolgreiche Karriere im Fotojournalismus. Durch monatliche Präsenzmodule, praktische Workshops, Online-Sessions und ein zweimonatiges Training-on-the-Job erwerben die Teilnehmenden praxisnahe Erfahrungen im visuellen Storytelling und lernen, wirkungsvolle Nachrichteninhalte für ein globales Publikum zu produzieren und zu bearbeiten. Unterrichtssprache ist Englisch; die Teilnehmendenzahl ist auf zehn begrenzt.Der Kurs findet am Hauptsitz von EPA Images in der Hessen-Metropole statt. Als eine der weltweit führenden Nachrichtenbildagenturen bietet EPA Images den Teilnehmenden ein einzigartiges Lernumfeld im direkten Austausch mit erfahrenen Bildjournalistinnen und Bildjournalisten sowie Bildredakteurinnen und Bildredakteuren aus dem internationalen Agenturgeschäft.Das Programm bringt talentierte Nachwuchsfotojournalistinnen und -fotojournalisten aus verschiedenen Ländern zusammen, die den nächsten Schritt in ihrer beruflichen Entwicklung gehen möchten. Der erste Jahrgang der EPA Academy bestand aus zehn Teilnehmenden aus Deutschland, den Niederlanden und weiteren Ländern."Wir freuen uns sehr, die zweite Ausgabe des Advanced Programme in International News Photography zu starten", sagt Vicente Poveda, Chief Commercial Officer von EPA Images. "Das Programm bietet eine einzigartige Gelegenheit, direkt von Fachleuten zu lernen, die täglich an der Spitze der internationalen Nachrichtenberichterstattung arbeiten. Gleichzeitig bereitet es die Teilnehmenden praxisnah auf die Anforderungen und Herausforderungen des visuellen Journalismus vor."Eckdaten:- Beginn: 15. Oktober 2026- Dauer: 12 Monate- Unterrichtssprache: Englisch- Format: Monatliche Präsenzmodule mit Blockseminaren, praktischen Aufgaben, Online-Sessions und zwei Monaten Training-on-the-Job- Maximale Teilnehmendenzahl: 10- Ort: Hauptsitz von EPA Images in Frankfurt am Main- Abschluss: Zertifikat von EPA Images nach erfolgreichem Abschluss des ProgrammsWeitere Informationen zum Programm und zur Bewerbung:https://epaimages.com/epa-academyÜber EPA Images:Die European Pressphoto Agency B.V. (seit 2024: EPA Images) wurde 1984 von sieben europäischen Nachrichtenagenturen gegründet, um einen unabhängigen, hochwertigen Bilderdienst für den europäischen Medienmarkt bereitzustellen. 2003 nahm die Agentur internationale Aktivitäten auf, 2014 folgte die Einführung eines globalen Video-Dienstes. Heute bietet EPA Images umfassende Foto- und Video-Berichterstattung durch ein weltweites Netzwerk visueller Journalistinnen und Journalisten sowie durch die tägliche Produktion der Gesellschafteragenturen ANA-MPA, ANP, ANSA, EFE, Keystone-SDA, LUSA, MIT und PAP - allesamt führend in ihren Märkten.Pressekontakt:European Pressphoto Agency B.V.Vicente PovedaChief Commercial Officerpoveda@epaimages.comOriginal-Content von: European Pressphoto Agency B.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179990/6302162