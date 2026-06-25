Für seine neuen Elektromodelle Uncharted und E-Outback bietet Subaru in Deutschland ab sofort eine besonders lange Garantie von zehn Jahren an. Sie deckt wesentliche Bauteile ab, darunter auch die Hochspannungsbatterie und das vollelektrische Antriebssystem, und gilt bis zu einer Fahrleistung von 200.000 Kilometern. Im Rahmen seiner aktuellen Elektrooffensive hat sich Subaru in Deutschland einen besonderen Schutz für die Käufer der neuesten beiden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net