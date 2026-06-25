General Motors entwickelt laut Informationen eines amerikanischen Fachportals eine neue Elektrofahrzeug-Plattform, die intern als "BEV-N" bezeichnet wird und die aktuelle Architektur BEV-3 beerben soll. Erste Fahrzeuge auf diesem neuen Fundament könnten offenbar Ende 2028 oder Anfang 2029 vom Band laufen. Das berichtet das Portal GM Authority unter Berufung auf Insider. Demnach soll die neue Plattform als Nachfolger der BEV3-Architektur dienen, auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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