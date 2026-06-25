Frankfurt, Deutschland (ots) -Omada Identity (https://omadaidentity.com/de/), Europas führender Anbieter von Identity Governance and Administration (IGA) hat heute Omada Identity Sovereign (https://omadaidentity.com/de/press/omada-stellt-omada-identity-sovereign-vor/) vorgestellt. Mit dieser neuen Lösung will Omada europäischen Unternehmen die vollumfängliche Kontrolle darüber bieten, wo und wie ihre Identity Governance bereitgestellt wird.Digitale Souveränität entwickelt sich vor allem in den stark regulierten Branchen Europas von einem Wunschkriterium zu einer Beschaffungspriorität. Durch EU-weite Regulierungen wie DORA, NIS2 und dem geplanten "Cloud and AI Development Act" sind gesetzliche Kontrollvorschriften keine Kür mehr, sondern alternativlose Compliance-Anforderungen. Gleichzeitig gewährt der US-amerikanische CLOUD Act den US-Behörden Zugriff auf Daten amerikanischer Technologieanbieter. Europäische Unternehmen müssen nun berücksichtigen, wo ihre Daten gespeichert sind und wer überhaupt die Kontrolle über diese hat. Standardmäßige Cloud-Bereitstellungen können dieses Risiko nicht beseitigen. Das gilt besonders für Cloud-basierte Lösungen von außereuropäischen Anbietern, die lediglich als "souverän" vermarktet werden.Omada Identity Sovereign erweitert das aktuelle Portfolio von Omada um eine vollständig containerisierte Lösung, die Kunden auf einer Infrastruktur ihrer Wahl bereitstellen und betreiben können, ohne von einem bestimmten Cloud-Anbieter abhängig zu sein. Damit erhalten Unternehmen folgende Möglichkeiten:- Bereitstellung auf einer Infrastruktur ihrer Wahl, einschließlich eigener Rechenzentren, souveräner Cloud-Anbieter oder von Partnern gehosteter Umgebungen- Kompletter Funktionsumfang der Omada Identity Cloud, einschließlich KI-gestützter Funktionen, unabhängig davon, wie oder wo die Lösung bereitgestellt wird- Umfassende Kontrolle über die eigenen Daten durch kundenkontrollierte Verschlüsselung- Vollständig in der EU ansässige Entwicklung samt Kunden-SupportOmada Identity Sovereign erweitert das Omada-Portfolio und deckt damit die gesamte Bandbreite an Bereitstellungsmodellen ab. Diese reicht von Multi-Tenant-SaaS bis hin zu vollständig souveränen Bereitstellungen auf kundenkontrollierter Infrastruktur.Die Lösung befindet sich derzeit in der Entwicklung und soll voraussichtlich Anfang 2027 verfügbar sein.Pressekontakt:Kafka Kommunikation GmbH & Co. KgJustin FordFabian HaidUrsula KafkaTel.: 089 74747058-0omada@kafka-kommunikation.deOriginal-Content von: Omada, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/137122/6302176