© Foto: Malcolm Denemark - Florida Today/APDie SpaceX-Aktie erlebt nach einem turbulenten IPO und rasanten Kursanstiegen einen Abverkauf. Bietet ein Kauf riesige Chancen oder knallt die Aktie auf den Boden der Tatsachen?Es war der größte Börsengang in der Geschichte: Der SpaceX-IPO. Wenn man sich den Unternehmens-Prospekt durchliest, dann fällt auf: Da ist viel Zukunftsmusik drin, vor allen Dingen, wenn die Rede von der Besiedlung fremder Planeten ist. Was nun ist Fisch, was Fleisch bei dieser Aktie? Nach dem raketenhaften Anstieg der Anteilsscheine, verlor der Kurs an Schub und fiel vom Bewertungshimmel. Ohnehin äußern sich viele Analysten spektisch zu der Bewertung der Papiere. Mittlerweile macht das auch die Shortseller …
Enthaltene Werte: US84615Q1031Den vollständigen Artikel lesen
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