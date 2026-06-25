BERLIN (dpa-AFX) - Bahnchefin Evelyn Palla hat vor dem Konzernaufsichtsrat ihre Neuausrichtung der Bahn konkretisiert. Demnach soll der Umbau des bundeseigenen Unternehmens in drei Phasen erfolgen. Die erste Phase umfasst das laufende Jahr, in dem die Grundlage für die Neuausrichtung gelegt werden soll, wie die Bahn im Anschluss an die Sitzung des Kontrollgremiums mitteilte.

Von 2027 bis 2030 steht vor allem die Sanierung des maroden Schienennetzes im Fokus. In der dritten Phase bis 2035 sollen Fahrgäste dann bereits deutliche Verbesserungen in der Qualität und Pünktlichkeit spüren, der "Sanierungsmarathon" soll in dieser Phase abgeschlossen sein.

Die Neuaufstellung sieht zudem eine radikale Verschlankung in der Zentrale und auf den Führungsebenen vor. Anfang des Jahres hieß es, dass von rund 3.500 Stellen in der sogenannten Konzernleitung rund 30 Prozent abgebaut werden sollen./nif/DP/nas