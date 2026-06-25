München (ots) -Anlässlich einer Aktuellen Stunde im Bayerischen Landtag stellt die CSU-Landtagsfraktion klar: Mit Rekordmitteln, neuen Technologien, zusätzlichen Stellen und gezielten Investitionen sorgen Landtag und Staatsregierung dafür, dass es auch künftig heißt: In Bayern leben, heißt sicherer leben.Holger Dremel, innenpolitischer Sprecher der CSU-Landtagsfraktion:"Bayern ist und bleibt das sicherste Bundesland. Mit rund 1,3 Milliarden Euro im Doppelhaushalt 2026/2027 für Sach- und Bauinvestitionen und zusätzlichen Stellen setzen wir unseren klaren Kurs fort: Wir stärken unsere Polizei mit Rekordmitteln, moderner Ausstattung und einer langfristig angelegten Sicherheitsstrategie. Dabei investieren wir nicht nur in Polizei-High-Tech, sondern auch in gute Arbeitsbedingungen unserer Polizistinnen und Polizisten. Im aktuellen Doppelhaushalt sind beispielsweise Polizei-Neubauten in Bamberg, Kitzingen, Nürnberg und Eichstätt vorgesehen."Alfred Grob, Vorsitzender des Arbeitskreises für den öffentlichen Dienst:"Mit 45.700 Planstellen hatten wir bereits 2025 eine neue Höchstmarke im Stellenbestand der Bayerischen Polizei und der aktuelle Doppelhaushalt packt nochmal neue Stellen oben drauf. Auch bei den Überstunden ist die Trendwende längst eingeleitet, der Bestand an Überstunden sinkt. Dass wir unsere Polizei über Jahre kontinuierlich verstärkt haben, zahlt sich jetzt aus."Jürgen Eberwein, Mitglied im Innenausschuss:"Ob modernste Polizeihubschrauber, das neue Drohnenkompetenz- und -abwehrzentrum oder der kontinuierliche Ausbau innovativer Technologien: Bayerns Polizei ist zukunftsfest aufgestellt und der Sach- und Bauhaushalt setzt die richtigen Schwerpunkte. Das zeigt Wirkung: Bayern hat die niedrigste Kriminalitätsbelastung seit 1978 und liegt mit einer Aufklärungsquote von 66 Prozent an der Spitze aller Länder. Unser herzlicher Dank gilt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Bayerischen Polizei. Sie sind es, die tagtäglich mit großem Einsatz für unsere Sicherheit sorgen. Dafür haben sie unseren Respekt und unsere volle Rückendeckung."Pressekontakt:Sebastian KraftPressesprecherE-Mail: sebastian.kraft@csu-landtag.deMichaela LochnerStv. PressesprecherinE-Mail: michaela.lochner@csu-landtag.deTobias KlahrStv. PressesprecherE-Mail: tobias.klahr@csu-landtag.deOriginal-Content von: CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/53955/6302231