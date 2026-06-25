Gute Nachrichten für die Reisebranche: Der Deutsche Reisesicherungsfonds senkt die Entgelte für Pauschalreisen erneut - und zwar deutlich. Reiseveranstalter wie TUI werden damit spürbar entlastet. Die Märkte feiern die Nachricht. Die TUI-Aktie spring rund fünf Prozent in die Höhe. Der Reisekonzern selbst fordert aber noch mehr.Das Wichtigste kurz und knapp• Der Deutsche Reisesicherungsfonds halbiert die Entgelte für Pauschalreisen auf 0,25 Prozent.• TUI und andere Reiseveranstalter werden dadurch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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