Eine neue Testumgebung soll Unternehmen auf den ab Februar 2027 verpflichtenden digitalen Batteriepass vorbereiten. Hersteller, Batterieanbieter und Softwareunternehmen können dort ihre Daten und Anwendungen auf EU-Konformität und Interoperabilität prüfen. Mit dem Batteriepass führt die Europäische Union ab Februar 2027 neue Transparenzanforderungen für Batterien ein. Betroffen sind unter anderem Hersteller, Batterieanbieter, Recyclingunternehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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