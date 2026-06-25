Historischer Durchbruch in der Halbleiterforschung: Der IT-Gigant IBM hat die weltweit erste Chiptechnologie mit einer Strukturbreite von unter einem Nanometer vorgestellt. Diese Entwicklung verschiebt die Grenzen der Physik - und legt das Fundament für die nächste Computer-Generation.Bisher galt die Grenze von einem Nanometer in der Branche als nahezu unüberwindbare physische Barriere. Unterhalb dieser Dimensionen treten unkontrollierbare Quanteneffekte auf, die herkömmliche Silizium-Transistoren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär