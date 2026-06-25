Eine Flut neuer US-Konjunkturdaten liefert der Wall Street am Donnerstag vor dem Handelsstart Rückenwind. In den USA hat das Wirtschaftswachstum im zweiten Quartal stärker als erwartet angezogen. Gleichzeitig lag die Inflationsrate im Rahmen der Erwartungen. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe fiel zudem niedriger als erwartet aus. Die US-Futures drehen vorbörslich auf.Konkret lag das Bruttoinlandsprodukt der USA im Q2 bei 2,1 Prozent. Ökonomen hatten zuvor nur mit einem Anstieg um 1,6 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär