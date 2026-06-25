Die jüngste Korrektur am Edelmetallmarkt sorgt für rauchende Köpfe bei den Anlegern. Nachdem der Goldpreis im Januar 2026 noch ein Allzeithoch bei fast 5.600 US-Dollar markierte, ist der Kurs inzwischen spürbar korrigiert. Doch während kurzfristig orientierte ETF-Anleger in Panik geraten, öffnet sich laut einer aktuellen Analyse der Bank of America (BofA) jetzt eine historisch seltene Einstiegschance - insbesondere bei den massiv unterbewerteten Minenaktien. Hinter dem jüngsten Preissturz steckt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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