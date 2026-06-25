EQS-News: EuroTeleSites AG / Bekanntmachung der Ergebnisse zur Hauptversammlung

EuroTeleSites AG: Ergebnisse der dritten ordentlichen Hauptversammlung



25.06.2026 / 14:50 CET/CEST

Bekanntmachung der Ergebnisse zur Hauptversammlung, übermittelt durch EQS News

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Die dritte ordentliche Hauptversammlung der EuroTeleSites AG fand heute in Wien unter Teilnahme von Aktionären und Aktionärinnen mit rund 90% Prozent des vertretenen Grundkapitals statt.

Im Rahmen der Hauptversammlung wurden die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025 einstimmig von den Anwesenden entlastet. Zudem wurde der Abschlussprüfer, der Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2026 gewählt. Die Hauptversammlung stimmte dem Vergütungsbericht zu und beschloss die Festsetzung der Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2025. Darüber hinaus fanden Wahlen in den Aufsichtsrat statt.

Der erzielte Jahresüberschuss 2025 wurde zur Reduktion der Schulden verwendet, dies trägt zur Reduzierung der Zinskosten bei. Für das Geschäftsjahr 2026 wird ein Umsatzwachstum von ungefähr 4-5% erwartet.

Die Beschlussergebnisse finden Sie auf der Homepage von EuroTeleSites.