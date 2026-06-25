Der weltweite Speichermarkt durchläuft einen historischen Strukturwandel. Jahrzehntelang galt die Branche als klassischer Zyklus: Auf Engpässe und steigende Preise folgten Überkapazitäten, Preisverfall und harte Gewinneinbrüche. Genau deshalb wurde Micron früher oft mit einem niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnis bewertet.• Micron löst sich zunehmend vom alten Zyklus der Speicherbranche.• Langfristige Kundenverträge machen Umsatz und Kapazitätsauslastung planbarer.• Die starke Nachfrage nach HBM und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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