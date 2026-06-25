LOS ANGELES, Kalifornien / ACCESS Newswire / 25. Juni 2026 / Pacific Avenue Capital Partners ("Pacific Avenue"), eine globale Private-Equity-Gesellschaft, die sich auf Unternehmensausgliederungen und andere komplexe Transaktionen im Mittelstand spezialisiert hat, gab heute die Berufung von Jonathan Sinnott in den Investitionsausschuss, die Einrichtung eines speziellen Teams für künstliche Intelligenz unter der Leitung von Al Rahrooh und mit Unterstützung von Ahsan Hashmi und Alejandro Urrea sowie die Aufnahme von Tyler Woodhouse, Adolfo Guerra und Francisco Lima in den Bereichen Portfolio-Operations und Compliance sowie die Aufnahme von Saiesha Sharma als Associate in das Investmentteam bekannt.

"Wir sind weiterhin bestrebt, die beste Private-Equity-Gesellschaft in Los Angeles zu schaffen, bei der man arbeiten kann. Jonathans Berufung in den Investitionsausschuss ist eine wohlverdiente Anerkennung seiner Leistungen, und ich freue mich auf seinen anhaltenden Beitrag in dieser erweiterten Rolle. Darüber hinaus ist die Einrichtung unseres speziellen KI-Teams eine entscheidende Initiative für das Unternehmen, von der wir glauben, dass sie sowohl für Pacific Avenue als auch für unsere Portfoliounternehmen einen bedeutenden Wettbewerbsvorteil schaffen wird. Ich freue mich außerdem sehr, Al, Tyler, Adolfo, Francisco und unsere neueste Investment-Associate im Team willkommen zu heißen. Jeder von ihnen bringt außergewöhnliche Erfahrungen mit, die unsere Fähigkeit stärken werden, Projekte umzusetzen und Wert in unserem gesamten Portfolio zu schaffen."

- Chris Sznewajs, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter von Pacific Avenue Capital Partners

Pacific Avenue freut sich, die Berufung von Jonathan Sinnott in den Investitionsausschuss bekannt zu geben. Herr Sinnott kam 2018 zu Pacific Avenue und wurde seitdem zum Managing Director befördert. Während seiner Tätigkeit bei Pacific Avenue hat sich Herr Sinnott auf die Akquise von Transaktionen, deren Abwicklung, die Due Diligence sowie die Portfolio-Operations konzentriert. Seine Berufung in den Investitionsausschuss spiegelt sowohl seine bisherigen Beiträge zum Unternehmen als auch seine wachsende Führungsrolle innerhalb der gesamten Plattform wider. Vor seinem Eintritt bei Pacific Avenue war Herr Sinnott in der "Special Situations"-Gruppe von Oaktree Capital Management sowie in der "Financial Sponsors"-Gruppe bei Credit Suisse tätig. Herr Sinnott erwarb seinen M.B.A. an der UCLA Anderson School of Management und schloss sein Studium an der University of Pennsylvania mit einem B.A. ab.

Der Aufbau eines eigenen Teams für künstliche Intelligenz war eine zentrale Initiative des Unternehmens und wird eine wesentliche Rolle in der Strategie von Pacific Avenue spielen, um die Wertschöpfung auf unserer gesamten Investitionsplattform voranzutreiben. Das Team wird von Al Rahrooh, Principal und Leiter des Bereichs Künstliche Intelligenz, geleitet. Vor seiner Tätigkeit bei Pacific Avenue war Herr Rahrooh als Chief Technology Officer bei mehreren venture-finanzierten Unternehmen tätig und Mitbegründer von LeNgineer, einem Forschungs- und Entwicklungsunternehmen, das SBIR-Fördermittel der NASA zur Entwicklung von KI-Lösungen für das Space-Launch-System erhielt. Herr Rahrooh schloss sein Studium an der University of Central Florida mit einem B.S. in biomedizinischen Wissenschaften ab und ist derzeit Doktorand im Bereich Medizinische Informatik an der UCLA. Zu ihm gesellen sich zwei Associate Software Engineers: Ahsan Hashmi und Alejandro Urrea.

Ahsan Hashmi tritt als Associate Software Engineer in das Unternehmen ein. Vor seinem Eintritt bei Pacific arbeitete Herr Hashmi bei der NASA sowie in verschiedenen Organisationen, die sich auf Data Engineering und cloudbasierte KI-Lösungen spezialisierten. Herr Hashmi schloss sein Studium an der University of Central Florida mit einem Bachelor of Science ab und erwarb einen Master of Science in Informatik an der University at Buffalo.

Alejandro Urrea tritt als Associate Software Engineer in das Unternehmen ein. Vor seinem Eintritt bei Pacific leitete Herr Urrea KI- und Software-Engineering-Projekte in verschiedenen Organisationen und war für die Konzeption und Implementierung produktionsreifer KI-Systeme verantwortlich. Herr Urrea schloss sein Studium an der University of Central Florida mit einem B.S. in Informatik ab.

Das Team konzentriert sich auf zwei Schwerpunkte: die Weiterentwicklung der firmeneigenen internen Investitions- und Betriebsprozesse sowie die Einführung von KI-gestützten Lösungen direkt in den Portfoliounternehmen von Pacific Avenue. Pacific Avenue ist überzeugt, dass diese Initiative eine bedeutende Chance darstellt, den Wert des gesamten Portfolios zu steigern.

Pacific Avenue hat sein Team durch die Einstellung neuer Fachkräfte in den Bereichen Portfolio-Operations und Compliance weiter ausgebaut. Tyler Woodhouse tritt als Principal of Portfolio Operations in das Unternehmen ein. Vor seinem Wechsel zu Pacific war Herr Woodhouse als Direktor im Portfolio-Operations-Team bei Atlas Holdings tätig und arbeitete zuvor im Private-Equity-Services-Team von Alvarez & Marsal. Herr Woodhouse erwarb einen MBA am Massachusetts Institute of Technology und einen Bachelor of Science an der United States Military Academy in West Point.

Adolfo Guerra tritt als Vice President für den Bereich Portfolio Operations in das Unternehmen ein. Vor seinem Wechsel zu Pacific war Herr Guerra als Engagement Manager bei L.E.K. Consulting tätig. Herr Guerra schloss sein Studium des Wirtschaftsingenieurwesens an der UFMG in Brasilien ab und verfügt über einen MBA der INSEAD.

Francisco Lima tritt als Compliance Manager in das Unternehmen ein. Vor seinem Eintritt bei Pacific war Herr Lima als Compliance Associate bei der Clearlake Capital Group, L.P. tätig. Herr Lima schloss sein Studium an der University of California, Merced, mit einem B.S. in Management und Betriebswirtschaftslehre sowie einem Nebenfach in Politikwissenschaft ab.

Schließlich begrüßte Pacific Avenue Saiesha Sharma als Associate im Investmentteam. Vor ihrem Eintritt bei Pacific war Frau Sharma als Private-Equity-Analystin bei CC Industries tätig. Frau Sharma schloss ihr Studium an der Indiana University mit einem B.S. in Finanzwesen und dem Nebenfach Informatik ab.

Über Pacific Avenue Capital Partners

Pacific Avenue Capital Partners ist eine globale Private-Equity-Gesellschaft mit Hauptsitz in Los Angeles und einer Niederlassung in Paris, Frankreich. Das Unternehmen konzentriert sich auf Unternehmensveräußerungen und andere komplexe Situationen im Mittelstand. Pacific Avenue verfügt über umfangreiche Erfahrung in den Bereichen M&A und Betriebsführung, was es dem Unternehmen ermöglicht, komplexe Transaktionen zu steuern und durch operative Verbesserungen, Kapitalinvestitionen und beschleunigtes Wachstum Wert zu schaffen. Pacific Avenue verfolgt einen kooperativen Ansatz bei der Zusammenarbeit mit starken Managementteams, um nachhaltige und strategische Veränderungen voranzutreiben und Unternehmen dabei zu unterstützen, ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Pacific Avenue verwaltet zum 31. März 2026 ein verwaltetes Vermögen (Assets Under Management, AUM) von mehr als 3,9 Milliarden US-Dollar. Die Mitglieder des Pacific-Avenue-Teams haben im Laufe ihrer gemeinsamen Karriere über 120 Transaktionen, darunter mehr als 50 Unternehmensveräußerungen, in einer Vielzahl von Branchen abgeschlossen. Weitere Informationen finden Sie unter www.pacificavenuecapital.com.

Über Pacific Avenue Capital Partners

Pacific Avenue Capital Partners ist eine globale Private-Equity-Gesellschaft mit Hauptsitz in Los Angeles und einer Niederlassung in Paris, Frankreich. Die Gesellschaft richtet ihr Hauptaugenmerk auf Unternehmensverkäufe und andere komplexe Situationen auf dem mittelständischen Markt. Pacific Avenue kann eine langjährige Erfahrung in den Bereichen M&A und Betrieb vorweisen, wodurch die Gesellschaft komplexe Transaktionen meistern und durch betriebliche Verbesserungen, Kapitalinvestitionen und beschleunigtes Wachstum Werte erschließen kann. Pacific Avenue verfolgt einen kooperativen Ansatz bei der Zusammenarbeit mit starken Managementteams, um dauerhafte und strategische Veränderungen zu fördern und gleichzeitig Unternehmen dabei zu unterstützen, ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Pacific Avenue verwaltet zum 31. März 2026 ein Vermögen von mehr als 3,9 Milliarden Dollar (Assets Under Management, AUM). Die Mitglieder des Pacific Avenue-Teams haben im Laufe ihrer gemeinsamen Karriere über 120 Transaktionen, darunter mehr als 50 Unternehmensveräußerungen, in einer Vielzahl von Branchen abgeschlossen. Weitere Informationen finden Sie unter www.pacificavenuecapital.com.

PACP Ops Mgmt Co, LLC ("PACP Ops") ist ein ausschließlich für Pacific Avenue tätiges Beratungsunternehmen, das sich vollständig im Besitz von Pacific Avenue Capital Partners, LLC befindet und mit der Pacific Avenue Capital Partners Management Company LLC verbunden ist. PACP Ops unterstützt Pacific Avenue in den Bereichen Due Diligence sowie beim operativen Geschäft der Portfoliounternehmen und bei weiteren Initiativen. PACP Ops (und indirekt seine Mitarbeiter) erhält Honorare von den Portfoliounternehmen von Pacific Avenue, die die von den von Pacific Avenue verwalteten Fonds gezahlte Verwaltungsgebühr weder mindern noch anderweitig ausgleichen. Zu den Mitarbeitern, die zu PACP Ops stoßen, gehören Al Rahrooh, Alejandro Urrea, Ahsan Hashmi, Tyler Woodhouse und Adolfo Guerra.

Chris Baddon

Direktor

cbaddon@pacificavenuecapital.com

QUELLE: Pacific Avenue Capital Partners

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=84861Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=84861&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=US0000000XXXMitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.