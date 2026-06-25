Lars Wallstein wird mit Wirkung zum 1. Juli 2026 zum CEO der OQEMA Gruppe ernannt und verstärkt damit die Geschäftsführung an der Seite von COO Philipp Junge und CFO Hartmut Kunz. Er tritt die Nachfolge von CEO Patrick Barthels an, der die Übergabe in den ersten sechs Monaten begleiten wird.

Patrick Barthels wird auf eigenen Wunsch beruflich kürzer treten und ab dem 1. Januar 2027 den Bereich Flavors Fragrances als Regional President F&F leiten.

Lars Wallstein bringt mehr als 25 Jahre internationale Führungs- und Managementerfahrung in der Chemiedistribution und Spezialchemie mit. Zuletzt war er als Geschäftsführer bei IMCD für Deutschland sowie weitere internationale Märkte verantwortlich. In dieser Zeit hat er Geschäftsbereiche strategisch weiterentwickelt, internationale Teams aufgebaut und Unternehmen durch Akquisitionen und Integrationen erfolgreich transformiert. Außerdem ist Lars Wallstein als Präsident des FECC (Verband der europäischen Chemiedistributoren) der erfolgreichen Entwicklung der gesamten Branche verpflichtet.

"Ich freue mich sehr auf diese neue Aufgabe und die Möglichkeit, OQEMA weiter zu gestalten und zu entwickeln", sagt Lars Wallstein. "Über die Jahre gab es immer wieder Berührungspunkte zu OQEMA. Die Unternehmenskultur und das kontinuierliche Wachstum der letzten Jahre haben mich nachhaltig beeindruckt."

"Mit Lars Wallstein gewinnen wir einen CEO, der unsere Branche kennt und bestens vernetzt ist", sagt Patrick Barthels. "Er hat die Perspektive der Produzenten ebenso wie die der Distribution; das ist genau die Kombination, die wir für die Weiterentwicklung unseres Führungsteams brauchen."

"Lars Wallstein und ich kennen uns seit zwanzig Jahren, mal als Lieferant, mal als Wettbewerber. Jetzt freue ich mich, dass er Teil von OQEMA ist und die Arbeit von Patrick Barthels fortsetzt", ergänzt Peter Overlack, Vorsitzender des Aufsichtsrates.

Bildmaterial verfügbar unter: https://www.chem-news.de.

Über OQEMA

Die OQEMA Group zählt zu den führenden Chemiedistributoren in Europa. Rund 1.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind derzeit an 54 Standorten in 26 Ländern für OQEMA tätig. Als Schnittstelle zwischen Produzenten und chemisch verarbeitender Industrie bietet die OQEMA Group pan-europäische Dienstleistungen entlang der gesamten Lieferkette, von der Beschaffung und Produktentwicklung über individuelle Konfektionierung und Logistik bis hin zum Recycling. Das Produktportfolio umfasst mehr als 15.000 Produkte und wird kontinuierlich erweitert.

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