Während Anleger derzeit vor allem auf KI-, Halbleiter- und Energieaktien setzen, geraten einige der größten Technologiekonzerne ins Hintertreffen. Für Starinvestor Bill Ackman eröffnet sich dadurch jedoch eine Chance: Er vergleicht die aktuelle Bewertung von Amazon, Microsoft und Meta mit der Situation von Berkshire Hathaway zu Beginn der 2000er-Jahre. Damals gehörte Berkshire Hathaway zu den großen Verlierern des Dotcom-Booms. Während der S&P 500 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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