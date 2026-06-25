Bei Silber geht die Talfahrt weiter. Am Mittwoch stürzte das weiße Edelmetall um fast -7% ab, nachdem es bereits am Dienstag um mehr als -5% hinabgegangen war. Der Preis fiel mit 55,62 US$ je Unze auf den tiefsten Stand seit Ende November. Gegenüber dem Rekordhoch von Ende Januar belaufen sich die Abschläge schon auf mehr als -50%. Doch wie sind die weiteren Aussichten für Silber? Lohnt sich jetzt der Einstieg? Dollar-Stärke und Zinsangst belasten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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