Die Wendy's-Aktie feiert dieser Tage einen ganz erstaunlichen Rebound. Monatelang ging es mit dem Kurs der Fast Food-Kette fast kontinuierlich bergab. Doch nachdem die Aktie am gestrigen Mittwoch um +26% explodiert ist, geht es auch Donnerstagvormittag um +15% nach oben. Was steckt hinter der plötzlichen Kursexplosion und kann Wendy's tatsächlich ein nachhaltiges Comeback an der Börse gelingen? Eine fundamental wichtige Personalie Hinter dem atemberaubenden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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