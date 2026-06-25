Im Vorfeld der Zahlen hatte sich die Micron-Aktie durchaus volatil präsentiert. Nach einem Kursrückgang um -13% am Dienstag gab der Wert auch am Mittwoch zeitweise knapp -6% nach. Doch die Nervosität der Anleger war unbegründet. Nach den Zahlen schießt der Kurs vorbörslich um mehr als +18% in die Höhe und steht damit vor einem neuen Rekordhoch. Wie sind die Earnings einzuschätzen und was ist jetzt noch möglich? Umsatz und Gewinn explodieren Der Speicherchip-Hersteller ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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