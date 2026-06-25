Große Sprachmodelle sind teuer, langsam und energiehungrig, sobald der Kontext wächst. Subquadratic behauptet, all diese Probleme auf einen Schlag gelöst zu haben. Expert:innen sind jedoch skeptisch. Das in Miami ansässige KI-Startup Subquadratic hat sich letzten Monat mit einer gewagten Behauptung aus dem Stealth-Modus zurückgemeldet. Einen mathematischen Engpass habe man gelöst, der große Sprachmodelle (LLM) seit fast einem Jahrzehnt gebremst habe. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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