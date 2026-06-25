Mainz (ots) -Immer mehr Menschen leben in Städten. Was macht sie lebenswert? Was lässt sich in Städten gegen die zunehmende Hitze tun und wo fühlen sich die Menschen sicher? Der "plan b"-Zweiteiler "City Vibes" ist bereits jetzt im ZDF-Streaming-Portal abrufbar (https://www.zdf.de/reportagen/plan-b-city-vibes-lebenswerte-staedte-100) und an den Sonntagen, 28. Juni und 5. Juli 2026, jeweils um 15.30 Uhr, im ZDF zu sehen. Die Autorinnen Babette Hnup und Anni Brück suchen Antworten in Deutschland und Europa und stoßen auf erstaunliche Lösungsansätze.Teil 1: "Wie kühlen wir unsere Städte ab?"\u2028Viel Beton, wenig Grün: Im Sommer verwandeln sich Städte in Hitzefallen. Autorin Anni Brück stellt Ideen vor, die für Abkühlung sorgen: In Delft entsteht das höchste Wohngebäude der Niederlande ohne Betonkern. So soll der ökologische Fußabdruck möglichst gering bleiben und weitere Erderwärmung vermieden werden. Zur Kühlung werden Bäume auf das Dach und die Balkone des Holz-Hochhauses gepflanzt. Athens Straßen und Plätze haben nur wenig Grün. "Tiny Forests" sollen Schatten, Verdunstungskühle und Luftzirkulation bringen. Zudem testet die Stadt Straßenbeläge, die Sonnenstrahlen reflektieren - inspiriert von den weißen Häusern auf Kreta. In Sevilla möchte man jahrhundertealte, wasser- und erdbasierte Kühltechnik aus dem alten Persien mit moderner Technologie verbinden. Aktuell entsteht der Prototyp einer Bushaltestelle, die die Umgebungstemperatur spürbar senkt.Teil 2: "Wie machen wir unsere Städte sicherer?"Autorin Babette Hnup stellt vier Innovationen in vier Städten vor: In München kommt via App ein Smartphone-gesteuertes Alarmsystem zum Einsatz. Entwickelt von einem jungen Mann, dessen ehemalige Freundin Opfer eines tätlichen Übergriffes wurde. Ein Berliner Unternehmen möchte Konflikte lösen, bevor sie eskalieren. Durch Präsenz, Kommunikation und Vertrauen - kurz Awareness. Wien setzt auf geschlechts-sensible Stadtplanung. Bedrohlich wirkende Plätze sollen zu freundlichen, gut beleuchteten, einladenden Orten umgestaltet werden. Und Bremen testet in den Straßenbahnen ein KI-basiertes System, das Konflikte und Gewalt erkennt und automatisch die Leitstelle alarmiert.Beide Filme werden mit Untertiteln und Deutscher Gebärdensprache angeboten.KontaktBei Fragen zur Sendung erreichen Sie Christina Betke telefonisch unter 06131 - 70-12717 oder per E-Mail unter betke.c@zdf.de sowie Magda Huthmann telefonisch unter 06131 - 70-12149 oder per E-Mail unter huthmann.m@zdf.deSie erreichen die ZDF-Kommunikation telefonisch unter 06131 - 70-12108 oder per E-Mail unter pressedesk@zdf.de.PressefotosPressefotos zur Sendung erhalten Sie als Download (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpresseportal.zdf.de%2Fpresse%2Fplanb&data=05%7C02%7CBetke.C%40zdf.de%7C775c110ae5c446bc452a08deac1e2b65%7C6725721fbd874b29a9be94b6260500e3%7C0%7C0%7C639137443035508866%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=9ekyWklTHhAaBFqCbs9OKsE3Yo1gcXDxEIGsv%2FCoZ4E%3D&reserved=0) (nach Log-in), telefonisch unter 06131 - 70-16100 oder per E-Mail unter pressefoto@zdf.de.Weitere Informationen-Hier (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/plan-b-city-vibes) finden Sie die Presseinformationen zur Sendung- plan b (https://www.zdf.de/plan-b-168) im ZDF-StreamingportalPressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6302301