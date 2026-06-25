© Foto: Heikki Saukkomaa/Lehtikuva/dpaDer finnische Kommunikationsspezialist Nokia stellt seine Geschäfte auf eine breitere Basis. Nach KI soll Geld jetzt auch mit Drohnenabwehr verdient werden. Erst unsichtbar, jetzt plötzlich KI-Profiteur Jahrelang war von der Nokia-Aktie fast nichts zu sehen. Zwar steuert der finnische Traditionskonzern mit seiner Übertragungs- und Kommunikationstechnik zum Alltag von Milliarden von Menschen bei, doch das Geschäft ist angesichts der Konkurrenz durch Huawei und Ericsson hart umkämpft. Das Papier taugte lange nur als Dividendentitel, entpuppte sich angesichts der mauen Aktienkursentwicklung gleichzeitig aber auch als sogenannte Value- und Dividendenfalle. Neues Leben hauchte den Finnen der …
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