Die US-Börsen stehen am Donnerstag vor einem freundlichen Handelsstart. Vor allem der Technologiesektor dürfte profitieren und die zuletzt gesehenen Gewinnmitnahmen zumindest teilweise kontern. Der große Treiber: starke Zahlen und ein bullisher Ausblick von Micron Technology. Gleichzeitig gibt es auch von der Konjunkturseite Rückenwind.Der Nasdaq 100 wird vorbörslich rund 2,3 Prozent fester erwartet und könnte damit einen kräftigen Rebound hinlegen. Die KI-Fantasie bleibt dabei das zentrale Narrativ: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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