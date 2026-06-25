NACHRICHTEN-HIGHLIGHTS

Wind River wird von VDC Strategy als führender Anbieter von Edge-Betriebssystemen eingestuft.

Wind River baut seine seit langem etablierte weltweite Führungsposition in den Bereichen eingebettete Betriebssysteme, Echtzeitbetriebssysteme (RTOS) und kommerzielles eingebettetes Linux weiter aus.

Wind River wird zudem im aktuellen VDC-Bericht "Edge AI Development Solutions" als führender Anbieter aufgeführt.

Wind River, ein weltweit führender Anbieter von Software für den "Intelligent Edge", gab heute bekannt, dass das Unternehmen laut dem aktuellen VDC Strategy-Bericht "IoT Embedded Operating Systems, Containers and Virtualization Solutions" erneut die Branche anführt und in den Kategorien "RTOS", "kommerzielles Linux" sowie "Internet der Dinge und eingebettete Betriebssysteme" den ersten Platz belegt hat. Die Ergebnisse unterstreichen die anhaltende weltweite Marktstärke der Edge-OS-Plattformen des Unternehmens, darunter VxWorks, Wind River Helix Virtualization Platform und Wind River Linux.

Wind River wird zudem im aktuellen Bericht "Edge AI Development Solutions" von VDC als führender Anbieter aufgeführt und rangiert unter den ersten drei im Wettbewerbsumfeld der Unternehmen, die Entwicklungswerkzeuge für Edge-KI und damit verbundene Dienstleistungen anbieten.

"Die Ausweitung unserer Marktführerschaft als Nummer 1 spiegelt die Stärke unseres Angebots und das Vertrauen unserer Kunden wider", sagte Jay Bellissimo, Senior Vice President und President des Geschäftsbereichs Intelligent Systems, Software and Services bei Aptiv. "Da KI-gesteuerte Workloads am Edge immer mehr an Bedeutung gewinnen, steigt der Bedarf an sicheren, in Echtzeit arbeitenden und softwaredefinierten Plattformen kontinuierlich an. Dank unserer umfassenden Expertise in den Bereichen Sicherheit, Schutz und Leistung ist Wind River bestens aufgestellt, um die nächste Generation intelligenter Systeme voranzutreiben und Kunden dabei zu unterstützen, Innovationen entlang des gesamten Edge-to-Cloud-Kontinuums zu beschleunigen."

Im Bericht "IoT Embedded Operating Systems, Containers and Virtualization Solutions" von VDC führt Wind River in den folgenden Kategorien:

Weltweiter Umsatz mit RTOS mit 31,9 %, wobei der nächstplatzierte Anbieter bei 19,8 liegt

weltweiter Umsatz mit kommerziellem Embedded-Linux mit 36,7 %, wobei der nächstplatzierte Anbieter bei 16,6 liegt

weltweiter Umsatz mit IoT- und Embedded-Betriebssystemen mit 21,1 %, wobei der nächstplatzierte Anbieter bei 14,2 liegt

"Die anhaltende Führungsrolle von Wind River unterstreicht das Unternehmen kontinuierliche Engagement für Innovationen im Bereich der Edge-Softwareplattformen sowie seine Fähigkeit, sich weiterentwickelnde Anforderungen an intelligente Systeme zu antizipieren", sagte Chris Rommel, Executive Vice President bei VDC Strategy. "Da Edge-Systeme immer komplexer und zunehmend KI-gesteuert werden, ist das Unternehmen dank seines Schwerpunkts auf Sicherheit, Schutz und Echtzeitleistung sowie auf softwaredefinierten Architekturen gut aufgestellt, um den Anforderungen der Edge-Plattformen der nächsten Generation gerecht zu werden."

Wind River unterstützt seine Kunden dabei, komplexe technologische Herausforderungen zu meistern und den Übergang in eine softwaredefinierte Zukunft zu beschleunigen. Seit über vier Jahrzehnten treiben die Innovationen des Unternehmens bahnbrechende Entwicklungen in missionskritischen Bereichen voran von NASA-Weltraummissionen, darunter Artemis II, bis hin zu KI-RAN-Plattformen der nächsten Generation und groß angelegten Betriebsabläufen. Die preisgekrönten Innovationen von Wind River finden in der Branche weiterhin große Anerkennung. Die vollständige Liste finden Sie auf der Seite Awards and Industry Recognition.

Über Wind River

Wind River ist ein globaler Marktführer in Software für intelligente Einsätze. Inzwischen vier Jahrzehnte lang war das Unternehmen stets ein Wegbereiter und Pionier und setzte Milliarden von Geräten und Systemen unter höchsten Anforderungen an Sicherheit und Zuverlässigkeit in Betrieb. Fachkenntnisse und Software von Wind River beschleunigen den digitalen Wandel über Branchengrenzen hinweg, unter anderem in den Sektoren der Automobile, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Industrie, Medizin und Telekommunikation. Ein globaler, professioneller Service und Support der Weltklasse unterstützt das umfassende Angebot des Unternehmens und das Partner-Ökosystem ist breit angelegt. Möchten Sie mehr erfahren? Dann besuchen Sie Wind River unter www.windriver.com.

Wind River ist eine Marke oder eingetragene Marke von Wind River Systems, Inc. und seinen Tochtergesellschaften. Andere Namen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.

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