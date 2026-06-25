MAN, die TU München und weitere Partnern haben im Projekt NEFTON ein neue Etappe erreicht. Sie erzielten auf dem Prüfstand einen stabilen Ladestrom von 3.000 Ampere - und werten dies als Fortschritt für das Megawattladen. Denn dieses Ampere-Niveau soll den Weg zu Ladeleistungen von bis zu drei Megawatt ebnen. Bei NEFTON handelt es sich um ein 2021 angestoßenes Projekt zur Entwicklung von Ladeszenarien für schwere Batterie-Lkw auf Basis des Megawatt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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