© Foto: OpenAINach der Entfernung mehrerer VK-Apps aus Apples App Store fordert der Kreml Erklärungen und ruft Russen zum Umstieg auf Android auf.Der Kreml erklärte am Donnerstag, Apple müsse eine Erklärung abgeben, nachdem mehrere russische mobile Apps mit Bezug zum russischen Internetunternehmen VK aus dem Apple Store entfernt worden waren. Sie sind demnach auf Apple-Geräten nicht mehr zum Download und nicht mehr für Updates verfügbar. Kremlsprecher Dmitri Peskow rief die Russen dazu auf, auf Android-Produkte umzusteigen und einheimische russische Technologiedienstleistungen zu nutzen, wie Reuters berichtet. VK (ursprünglich VKontakte) ist das größte soziale Netzwerk in Russland und der gesamten …
Enthaltene Werte: US0378331005Den vollständigen Artikel lesen
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