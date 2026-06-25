DJ Nokia wird Teil eines Konsortiums zur finnischen Drohnenabwehr

Von Dominic Chopping

DOW JONES--Nokia steuert Technologie zum Schutz der finnischen Grenzen bei. Der Konzern schließt sich einem vom finnischen Grenzschutz geführten Konsortium zur Entwicklung von Drohnenabwehr der nächsten Generation für Patrouillenfahrzeuge und Boote an.

Seine Verteidigungssparte werde dabei helfen, Aufgaben der Grenzsicherheit, Überwachung, den Schutz der territorialen Integrität und die Sicherung kritischer Infrastruktur zu unterstützen, so das Unternehmen.

Nokia wird nach eigenen Angaben ein Netz bereitstellen, das sichere, hochleistungsfähige Konnektivität, Datenaustausch in Echtzeit und Interoperabilität über Systeme hinweg ermöglicht. "Die Initiative unterstützt das Ziel der finnischen Grenzschutztruppen, ein souveränes, integriertes System zur Abwehr unbemannter Luftfahrtsysteme und zur Bedrohungserkennung aufzubauen, das landesweit eingesetzt werden soll", hieß es in einer Erklärung.

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June 25, 2026 09:22 ET (13:22 GMT)

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