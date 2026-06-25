Mainz (ots) -
Woche 26/26
Do., 25.6.
Bitte Programmänderung ab 19.00 Uhr beachten:
19.00 heute
19.19 Wetter (VPS 19.20)
19.20 ZDF spezial (VPS 19.21/HD/UT)
Erdbeben in Venezuela - Tausende Tote befürchtet
Moderation: Alice Jung
Im Streaming: 25. Juni 2026, 19.20 Uhr bis 25. Juni 2028
19.40 Notruf Hafenkante (VPS 19.25)
20.25 Die Bergretter (VPS 20.15)
21.55 heute journal (VPS 21.45)
22.10 Ein starkes Team - Erntedank (VPS 22.00)
23.40 Ein starkes Team - Tödliche Seilschaften (VPS 23.30)
1.10 The Chelsea Detective (VPS 1.00)
2.40 The Chelsea Detective (VPS 2.30)
4.05 SOKO Stuttgart (VPS 11.15)
4.50- hallo deutschland (VPS 4.45)
5.30
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6302344
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