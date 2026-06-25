Nach dem Rücksetzer kehrt die KI-Euphorie zurück. Starke Nachfrage nach Speicherchips beruhigt Anleger. Doch der Markt muss weiter beweisen, dass sich die Milliardeninvestitionen auszahlen. Die starken Zahlen von Micron geben der Rallye rund um Künstliche Intelligenz neuen Schwung. Der Speicherchip-Hersteller übertraf die Erwartungen deutlich und signalisierte eine robuste Nachfrage. Das beruhigte Anleger, die zuletzt wegen hoher Bewertungen und der Rendite massiver ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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