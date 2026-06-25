Baden-Baden (ots) -Wieder im Einsatz auf der Schwäbischen Alb: Anna Fischer als kriminalistisch begabte Bestatterin Lisa TaubenbaumDie Dreharbeiten zum fünften Film der Krimireihe um Anna Fischer in der Rolle der Bestatterin Lisa Taubenbaum haben begonnen. Matthias Kiefersauer führt Regie und schrieb gemeinsam mit Alexander Liegl erneut das Drehbuch. In "Die Bestatterin - Der Tod hat warme Hände" (AT) setzen sie Lisa Taubenbaum und Kommissar Thomas Zellinger auf zwei höchst unterschiedliche Todesfälle an. Neben Anna Fischer sind Christoph Letkowski, Artus Maria Matthiessen und Frederik Bott wieder im Cast. In weiteren Rollen stehen u. a. Magdalena Höfner, Marion Mitterhammer, André Jung, Stefan Hartmann, Rudolf Krause und Alina Sokhna M'Baye vor der Kamera von Nathalie Wiedemann. Gedreht wird bis voraussichtlich 14.7. in Neidlingen, Kirchheim/Teck, Nürtingen und Umgebung.Ein plötzlicher TodNach schwerer Krankheit ganz plötzlich verstorben: Elisabeth Munz, um deren Beerdigung Lisa Taubenbaum und ihr Bruder Hannes sich kümmern sollen, starb so plötzlich, dass Tochter Verena und Sohn Fabian sich fragen, ob es sich wirklich um einen natürlichen Tod handelt. Oder ob die langjährige Hausärztin Dr. Julia Zöller das Sterben womöglich absichtlich beschleunigte. Lisa Taubenbaum lässt sich von dem Misstrauen anstecken, die Umstände in dem wohlhabenden Haus der Familie geben ihr zu denken. Als sie versucht, den Stuttgarter Kommissar Thomas Zellinger auf Ungereimtheiten im Todesfall Munz aufmerksam zu machen, holt sie sich allerdings eine Abfuhr. Zellinger hält nicht nur geradezu ostentativ Abstand zu Lisa, er verweist vor allem auf den gewaltsamen Tod eines Pförtners, den er aufzuklären hat. Ein "echter" Mordfall, im Gegensatz zu Lisas Hirngespinsten. Die wiederum lässt selbstverständlich nicht locker. Als sie mitbekommt, dass Julia Zöller und der Witwer Roderich Munz schon eine ganze Weile eine Beziehung haben, geht Lisa auf Spurensuche. Sie entdeckt, dass der ermordete Pförtner Wolfgang Steichele ebenfalls Patient bei Julia Zöller war - und vermutet, dass es eine Verbindung zwischen den beiden Todesfällen geben könnte. Zellinger glaubt aber nicht an diese Verknüpfung. Bis ihn ein weiterer plötzlicher Tod zum Nachdenken bringt.Produktion"Die Bestatterin - Der Tod hat warme Hände" (AT) ist eine Produktion von die film gmbh im Auftrag der ARD Degeto und des SWR für die ARD. Produzenten sind Uli Aselmann und Sophia Aldenhoven. Die Redaktion liegt bei Nils Reinhardt (SWR) und Katja Kirchen (ARD Degeto).Informationen: http://swr.li/dreharbeiten-die-bestatterinDrehstartfoto: ARD-foto.deNewsletter: "SWR vernetzt", SWR vernetzt NewsletterPressekontakt SWR: Annette Gilcher, Tel. 07221 929 2 40 16, annette.gilcher@SWR.deVon der Kuhlen Kommunikation, Eva Hoffmann-Heß, Tel. 0175 5376345, e.hoffmann-hess@vonderkuhlen.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/6302367