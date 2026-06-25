Vor allem in ländlichen Regionen Deutschlands ist die Abdeckung noch nicht so gut, wie sie sein könnte. Mit der App "Mobilfunk-Check" kannst du Funklöcher melden - und so aktiv zu einer Verbesserung beitragen. Das deutsche Mobilfunknetz hat sich zwar verbessert, trotzdem gibt es in einigen Regionen weiterhin Lücken. Laut Bundesnetzagentur betrifft das vor allem ländliche Gebiete in Südbayern sowie in den Bundesländern Baden-Württemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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