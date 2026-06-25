Die Whatsapp-Nachrichten von Bekannten und Verwandten haben bei vielen Menschen einen Vertrauensvorschuss. Auf diesen Umstand setzen Kriminelle im Rahmen eines Malware-Angriffs über kompromittierte Whatsapp-Konten. Wer Dokumente wie Rechnungen, Mahnungen und Zahlungsbelege von Kontakten über Whatsapp erhält und diese öffnet, kann Betrüger:innen unbemerkt Fernzugriff auf den eigenen Windows-Rechner gewähren. Hiervor warnt das Sicherheitsunternehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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